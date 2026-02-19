Koulikoro : logements sociaux sans eau… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Koulikoro : logements sociaux sans eau… Publié le lundi 2 mars 2026 | Le challenger

Tweet



Les habitants des logements sociaux de Koulikoro sont éprouvés par une fréquente pénurie d’eau qui complique leur quotidien. Dans cette cité conçue pour améliorer les conditions de vie des populations à revenus modestes, l’accès à l’eau devient de plus en plus un véritable casse tête. Les robinets sont fréquemment à sec, obligeant les familles à faire recours à d’autres sources d’approvisionnement. Certains sont approvisionnés par des revendeurs qui sillonnent la cité, avec tous les risques sanitaires que cela comporte.

… Bienvenue aux œuvres sociales du président !

Et si les œuvres sociales du président Assimi Goïta passaient par là? En attendant que se réalise ce rêve nourri par plus d’un dans le Méguétan, les habitants des logements sociaux continuent de vivre au rythme de la rareté de la source de vie, espérant qu’une solution rapide viendra mettre fin à leur calvaire.

Ramadan : stocks disponibles, pouvoir d’achat en…berne

Le Ramadan, période de grande consommation, mais aussi de soucis pour de nombreux ménages. Si les autorités édifiées par les opérateurs rassurent de la disponibilité en quantité suffisante sur les marchés et dans les entrepôts des denrées de première nécessité, une autre réalité s’impose au quotidien : la faiblesse du pouvoir d’achat empêchant une grande partie de la population de s’approvisionner correctement. Cette contradiction fait que nous assistons à l’un des mois de Ramadan les plus difficiles pour de nombreuses familles. Sur le papier, la situation semble maîtrisée, mais sur les marchés et dans les commerces des quartiers, le constat est tout autre. L’inquiétude ne porte plus seulement sur la disponibilité des produits, mais surtout sur la capacité financière des familles à les acquérir.



Niamakou : le kilo passe de 600 à….3500 FCFA !

Produit parmi les plus consommés pendant le mois de Ramadan, le gingembre est actuellement l’objet d’un honteux surenchérissement au grand dam des consommateurs. Il est passé subitement de 600 à 3500FCFA. Pas un centime de moins. A prendre ou à laisser.

Ya-t-i des autorités dans le pays ?

Source : Le Challenger