ODPA-DIN : Le ministre Ba salue les performances réalisées en 2025 Publié le lundi 2 mars 2026 | Le challenger

Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, M. Youba Ba, a présidé, le jeudi 26 février 2026, dans la salle de conférence de son département, les travaux de la 8è Session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger (ODPA-DIN).



C’était en présence de l'ensemble des administrateurs et du Directeur Général de l’ODPA-DIN, M. Hamidou Tiégoum Touré et plusieurs invités.





Créé en 2017, par l'Ordonnance n°2017-008/P-RM du 21 février 2017 ratifiée par la Loi n°2017-044 du 14 juillet 2017, l’Office de Développement de la Pêche et de l’Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niger a pour mission essentielle de promouvoir la production halieutique et aquacole dans sa zone d’intervention, tout en contribuant à l’amélioration des conditions de vie des pêcheurs et des aquaculteurs.



L’ordre du jour de la 8è session du Conseil d’administration portait sur l’examen du procès-verbal de la 7ᵉ session ordinaire, l’état d’exécution des recommandations de la 7ᵉ session ordinaire, le rapport annuel d’activités 2025, le Programme de Travail et le Budget Annuel 2026 ; le cadre organique de l’ODPA-DIN.



Le ministre de l'Elevage et de la Pêche a remercié les administrateurs pour l’intérêt constant qu'ils portent au développement de la pêche et de l’aquaculture dans notre pays, à l’accompagnement de l’ODPA-DIN dans ses missions.



En effet, le Delta Intérieur du Niger constitue l’une des plus importantes zones de production halieutique de notre pays. Il représente à lui seul plus de 80 % de la production nationale de poisson et constitue, de ce fait, un pilier essentiel pour le développement durable des ressources halieutiques et aquacoles du Mali. Au-delà de son importance économique, ce vaste espace productif constitue un patrimoine socio-culturel majeur pour les communautés riveraines, a déclaré le ministre.





Cependant, déplore-t-il, force est de constater que les ressources halieutiques subissent depuis plusieurs années des pressions croissantes. Parmi celles-ci, il a cité les effets des changements climatiques, la pollution des plans d’eau et les pratiques de pêche inappropriées.



Au titre de l’exercice 2025, l'Office a obtenu des résultats satisfaisants, au regard du niveau d’exécution des activités planifiées et des performances enregistrées en matière de production de poisson, a reconnu le ministre de l'Elevage et de la Pêche.



Progression régulière de la production aquacole



Les réalisations majeures de l’année 2025, a-t-il poursuivi, portent notamment sur :



- la construction de la clôture de la Direction régionale de la Pêche de Mopti



- la construction de 3 magasins de stockage ;



- la restauration de 36 séchoirs solaires ;



- la réalisation d’une adduction d’eau sommaire équipée d’un système de pompage solaire au siège de l’Office.



En matière de production halieutique, un cumul de 59 783,65 tonnes de poisson frais a été enregistré, soit un taux de réalisation de 112,07 %, en nette progression par rapport aux 46 564,58 tonnes enregistrées en 2024. La production aquacole a atteint 2 805,49 tonnes en 2025, contre 2 421,4 tonnes en 2024, confirmant ainsi la progression régulière de cette activité dans la zone d’intervention de l’Office. Ce n’est pas tout. 58 plans d’eau ont été empoissonnés pour une production de 1 160,77 tonnes. Les activités de conditionnement ont atteint 3 375,79 tonnes, soit un taux de réalisation de 111,96 %.





Au titre de l’exercice budgétaire 2025, les ressources mobilisées par l’Office se sont élevées à 238 918 361 francs CFA, pour des dépenses exécutées à hauteur de 218 402 170 francs CFA, soit un taux d’exécution de 91,41 %.



Malgré ces résultats encourageants, souligne le ministre Youba Ba, certaines difficultés persistent, notamment les contraintes de déploiement du personnel dues à l’insécurité et la dégradation des infrastructures d’Akka, de Diafarabé et de Niafunké. Sur ce dernier point, le Chef du département a annoncé que des démarches sont en cours auprès du Projet de Restauration des Terres Dégradées (PRTD) et de l’Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN) en vue de leur réhabilitation. «Ces résultats sont d’autant plus méritoires qu’ils ont été obtenus dans un contexte socio-économique et sécuritaire particulièrement difficile dans la zone d’intervention de l’Office ».



Le Programme de Travail et le Budget Annuel 2026, estimé à 387 millions de francs CFA, en baisse d’environ 10 % par rapport à l’exercice précédent, devra permettre à l’ODPA-DIN de poursuivre ses activités de développement dans un contexte marqué à la fois par des contraintes sécuritaires persistantes et par des restrictions budgétaires affectant l’ensemble des services publics.



En tenant compte de la situation sécuritaire, l’Office continuera de concentrer ses efforts sur les zones accessibles, en mettant l’accent notamment sur la consolidation des infrastructures existantes, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur poisson, l’équipement des ports de pêche. «Dans ce cadre, l’ODPA-DIN a acquis, à la suite du Projet d’Appui à la Filière Halieutique (PAFHa), un conteneur de fabrication de glace dont les travaux d’installation sont actuellement en cours ».





Le ministre Youba Ba a invité les administrateurs à un examen approfondi, rigoureux, responsable et sans complaisance des documents soumis à leur appréciation. En souhaitant plein succès aux travaux, le ministre a déclaré ouverts les travaux de la 8ᵉ session ordinaire du Conseil d’Administration de l’ODPA-DIN.



Bamako, le 26 février 2026



