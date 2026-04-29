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Kidal : les forces russes annoncent des frappes aériennes
Publié le mercredi 29 avril 2026  |  aBamako.com
Cérémonie
© aBamako.com par A.S
Cérémonie de remise officielle et de présentation des aéronefs acquis dans le cadre de la LOPM
Bamako, le 04 octobre 2017 à la base aérienne de Sénou. Le Président de la République a, en compagnie de son ministre de la défense, réceptionné deux avions de transport de troupes et deux hélicoptères de combat qui s`inscrivent dans le cadre de la Loi d`Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) 2015-2019.
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Des frappes aériennes ciblées ont visé, il y a quelques heures, des positions occupées par les groupes armés terroristesdu FLA et du JNIM dans la ville de Kidal, au nord du Mali.

Selon un communiqué officiel de l’Africa Corps (structure paramilitaire de la Fédération de Russie), diffusé sur sa page Facebook, ces opérations ont été menées en coordination étroite avec les Forces Armées Maliennes (FAMa).

Pour l’heure, le bilan humain et matériel de ces raids n’a pas encore été communiqué par les autorités maliennes.
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