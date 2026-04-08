Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 29 avril 2026 - abamako.com

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News Politique Article Politique Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 29 avril 2026 Publié le mercredi 29 avril 2026 | Primature

© Autre presse par DR

Conseil de défense

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Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 29 avril 2026, dans sa salle de

délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA,

Président de la Transition, Chef de l’Etat.



1. A l’ouverture de la session, le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a fait observer une minute

de silence à la mémoire du Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA, ministre d’Etat, ministre

de la Défense et des anciens Combattants et de toutes les victimes de l’attaque terroriste perpétrée,

le 25 avril 2026, dans certaines localités du pays.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a rendu un hommage aux disparus, présenté ses

condoléances à leurs familles et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

2. Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à une nomination ;

- et entendu des communications.



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des

Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification des Accords de prêt, signés à

Bamako, le 25 février 2026, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque

africaine de Développement, pour le financement partiel du Projet de la Boucle Nord 225

kilovolts autour de Bamako.



Par ces Accords de financement, la Banque africaine de Développement octroie au Gouvernement de

la République du Mali un prêt d’un montant 39 milliards 493 millions 115 mille 400 francs CFA pour

le financement partiel du Projet de la Boucle Nord 225 kilovolts autour de Bamako.



La réalisation du projet, objet du présent financement, permettra de renforcer l’approvisionnement

électrique de Bamako en assurant un accès fiable et durable à l’énergie et contribuera à l’amélioration

des conditions de vie de la population.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Conseil des Ministres a procédé à la nomination du Général de Corps d’Armée Sadio CAMARA

de la Garde nationale du Mali au grade de Général d’Armée, à titre posthume.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des

Ministres de l’organisation des 4èmes Journées des Sciences de l’Information et de la Communication, prévues les 14 et 15 mai 2026.



Ces journées, placées sous le thème : « Médias et langues nationales : quels enjeux pour les sociétés

africaines contemporaines ? », visent à promouvoir et à renforcer les échanges scientifiques entre les

universitaires, les chercheurs et les experts maliens et leurs homologues étrangers autour des

thématiques de l’Information et de la Communication.



Elles constituent une rencontre de réflexion et de partage d’expériences sur l’utilisation des langues

nationales comme médium dans les Sciences de l’Information et de la Communication afin de faciliter

l’appropriation des stratégies de développement par les communautés.



2. Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a informé le Conseil des Ministres :

a. de l’organisation des états généraux de l’Elevage, de la Pêche et de l’Aquaculture, prévus du 4 mai au 29 juillet 2026.



Ces états généraux, placés sous le thème : « La modernisation des filières animales, halieutiques et

aquacoles, un moteur essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali »,

constituent une étape majeure dans la refondation et la dynamisation des sous-secteurs de l’Elevage,

de la Pêche et de l’Aquaculture.



Ils ont pour objectifs entre autres :

- de dresser un diagnostic exhaustif des filières animales, halieutiques et aquacoles ;

- de recueillir les préoccupations et propositions des acteurs ;

- de proposer des mesures de développement durable et de modernisation des sous-secteurs ;

- de renforcer la gouvernance sectorielle et la coordination des interventions.

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b. de la participation du Mali à la 18ème Edition du Salon international de l’Agriculture du Royaume du Maroc, tenue du 20 au 26 avril 2026, à Meknès.



Cette 18ème Edition, placée sous le thème : « Durabilité de la production animale et souveraineté

alimentaire », a mis en avant les actions en faveur d’une production animale durable et résiliente,

contribuant à la transformation des systèmes alimentaires et au développement du sous-secteur de

l’Elevage.



Dans son intervention, le ministre de l’Elevage et de la Pêche a rappelé les initiatives mises en œuvre

dans le domaine de l’amélioration génétique des races animales bovines maliennes, notamment les

semences animales, les équipements et la formation des cadres et agents techniques.



Au cours de ce salon, la délégation malienne a participé à la conférence de haut niveau sur le thème :

« Production animale et transformation des systèmes alimentaires » et à la 6 ème Conférence ministérielle annuelle de l’Initiative de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine.



3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des

mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 29 avril 2026

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre nationa