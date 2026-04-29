Mali : l’armée neutralise plusieurs terroristes lors d’opérations aériennes ciblées dans la région de Mopti - abamako.com

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News Politique Article Politique Mali : l’armée neutralise plusieurs terroristes lors d’opérations aériennes ciblées dans la région de Mopti Publié le mercredi 29 avril 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Remise de clés de quatre hélicoptères MI171 à l`armée malienne

Le président de la Transition, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, a remis ce vendredi 26 novembre 2021 les clés de quatre hélicoptères de manœuvre Mi-171 au ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, à la Base aérienne 101 de Sénou. Tweet



L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que, dans le cadre des opérations de surveillance du territoire menées le 25 avril 2026, les vecteurs aériens des FAMa ont conduit avec succès des frappes ciblées contre un important refuge de groupes armés terroristes à Sévaré, dans la région de Mopti.

Le bilan fait état de moins d'une dizaine de terroristes neutralises ainsi que quelques blessés lors de la seconde frappe.

La base ciblée a été totalement détruite, ainsi que l'ensemble des survivants de la première frappe.

Par ailleurs, une colonne de motocyclistes repérée à 18 km au nord-est de Ké-Macina a été ciblée avec succès, entraînant la neutralisation d'au moins sept (07) individus.

Une seconde frappe réussie a également été menée contre un véhicule armé.

Le Chef d'État-Major Général des Armées rassure la population que les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes se poursuivent activement sur l'ensemble du territoire national.