Processus de reconquête de la ville de Kidal en marche : L’aviation de l’Armée effectue des frappes à Kidal - abamako.com

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News Politique Article Politique Processus de reconquête de la ville de Kidal en marche : L’aviation de l’Armée effectue des frappes à Kidal Publié le jeudi 30 avril 2026 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Reprise de Kidal par les FAMa

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Quatre (04) jours après que des éléments des groupes terroristes FLA et JNIM, aient investi la ville de Ki-dal, les Forces Armées Maliennes (FAMa) et leurs alliés, ont engagé une opération militaire d'envergure dans la Région. Cette intervention vise à reprendre les zones encore sous contrôle des assaillants et à rétablir pleinement l'autorité de l'Etat. Les cibles prioritaires comprenaient des bases logistiques et des centres de commandement des groupes terroristes. Parmi les infrastructures impactées figurent le Gouvernorat et une partie du camp II de Kidal, selon nos informations. Par ailleurs, les avions de chasse ont également détruit plusieurs positions avancées des terroristes situées en périphérie de la ville.



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