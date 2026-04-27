La Russie envoie 770 tonnes de pois au Mali dans le cadre d’une aide humanitaire - abamako.com

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News Politique Article Politique La Russie envoie 770 tonnes de pois au Mali dans le cadre d’une aide humanitaire Publié le jeudi 30 avril 2026 | afrinz.ru/

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Depuis le territoire de l’Altaï, en Russie, 770 tonnes de pois cassés polis ont été expédiées vers le Mali dans le cadre d’une aide humanitaire, a indiqué à l’African Initiative la branche régionale du Centre fédéral d’évaluation de la sécurité et de la qualité des produits agro-industriels.

« Depuis le territoire de l’Altaï, un lot de produits alimentaires — des pois cassés polis de première qualité (gruau de pois), produits dans le district d’Oust-Kalmanski — a été envoyé vers l’État africain du Mali dans le cadre d’un programme humanitaire international sous l’égide de l’Organisation des Nations unies », a précisé le service de presse.



Avant l’expédition, les spécialistes du laboratoire de la branche de l’Altaï ont évalué la qualité des produits conformément aux normes nationales en vigueur.



En mars, dans le cadre d’une initiative similaire, 1 500 tonnes de gruau de pois et de farine de blé ont été expédiées depuis l’Altaï vers l’Afghanistan et le Burkina Faso. Chaque lot a fait l’objet d’une expertise obligatoire.



Alina Makéeva



Source: https://afrinz.ru/fr