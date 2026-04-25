Judo-Championnat d’Afrique Seniors Nairobi 2026 : Fin de 23 ans de traversée du désert pour le Mali - abamako.com

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News Sport Article Sport Judo-Championnat d’Afrique Seniors Nairobi 2026 : Fin de 23 ans de traversée du désert pour le Mali Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

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Le championnat d’Afrique Seniors de judo s'est disputé à Nairobi, dans la capitale kenyane où notre pays a fait une forte impression. Selon la Fédération malienne de judo, cette participation malienne restera marquée par un fait majeur : la médaille de bronze de Mahamadou Doucara en -81 kg, qui met fin à 23 ans d’attente pour le judo malien au niveau continental.





Dans un compte-rendu, la Fédération a indiqué que dans une catégorie particulièrement relevée de 22 combattants, Doucara a réalisé un parcours solide et maîtrisé. "Il entame la compétition par une victoire face à un Marocain, battu par immobilisation après avoir marqué un waza-ari. Il enchaîne ensuite un deuxième succès face à un Malgache, obtenu en prolongation par ippon, confirmant sa capacité à gérer les combats serrés. En demi-finale, il s’incline face à un Sud-Africain au terme d’un combat disputé, avant de se remobiliser pour aller chercher la médaille de bronze contre un Angolais, qu’il bat en prolongation", peut-on lire auprès de la même source.



A en croire le chargé de communication de la Fédération, cette performance est historique, puisqu’elle constitue la première médaille senior continentale du Mali depuis celle de Bourama Mariko en 2003. De ce fait, rappelle l’instance fédérale, Doucara rejoint ainsi un cercle très fermé de médaillés maliens, composé de feu Lamine Touré (or en 1965), Bourama Mariko (bronze 1999, argent 2003) et Bréhima Guindo (bronze 1999 et 2000).



Par ailleurs, chez les dames, Fatimata Adama Touré (-70 kg) a livré trois combats. Elle débute par une victoire par ippon contre une Sud-Africaine, avant de s’incliner face à une Camerounaise. En repêchage, elle est battue par une Algérienne par immobilisation, terminant 7e sur 12 dans sa catégorie. Chez les hommes, Douga Théra (-73 kg) a vu son parcours s’arrêter au deuxième combat. Après une victoire encourageante lors de son entrée en lice, il s’incline lors de son second affrontement, synonyme d’élimination. Sa prestation reste néanmoins jugée encourageante face à une forte concurrence.





Au classement général, le Mali termine à la 15e place sur 35 nations participantes, un résultat intermédiaire qui traduit à la fois les limites actuelles et les progrès enregistrés.



Pour le chargé de communication, cette participation malienne est le fruit d’un effort collectif impliquant la Direction technique nationale et la Fédération malienne de judo, engagées dans la structuration et la préparation des athlètes, avec l’appui du Comité national olympique et sportif du Mali ainsi que du ministère de la Jeunesse et des Sports, dont le soutien a été déterminant pour la présence et la performance de la délégation.



En outre, Moussa Diarra a ajouté qu’au-delà des résultats, la médaille de Mahamadou Doucara apparaît comme un tournant majeur. "Elle symbolise le retour du Mali sur la scène continentale et ouvre des perspectives encourageantes pour l’avenir du judo national", a-t-il ajouté.



Moussa Bangaly



