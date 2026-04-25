Concert de Youssou N’dour reporté : Les « Grands » proposent, les djihadistes disposent - abamako.com

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News Société Article Société Concert de Youssou N’dour reporté : Les « Grands » proposent, les djihadistes disposent Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

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La capitale malienne a finalement été privée d’une soirée musicale très attendue. Le « Bal des Grands », prévu ce samedi 25 avril 2026 à l’Hôtel de l’Amitié, n’a pas eu lieu. En cause : une attaque djihadiste d’ampleur survenue dans la journée à Bamako, qui a conduit les autorités à décréter un couvre-feu exceptionnel.





Face à la dégradation brutale de la situation sécuritaire, un couvre-feu de 72 heures, de 21 heures à 6 heures du matin, a été instauré. Dans ce contexte, la tenue de cet événement culturel d’envergure est devenue impossible. Une décision contrainte, mais jugée nécessaire pour garantir la sécurité des populations.



En tête d’affiche, la star sénégalaise Youssou N'Dour devait offrir une prestation très attendue par le public bamakois. Arrivé dans la capitale quelques jours avant le concert, l’artiste s’était montré particulièrement enthousiaste lors d’une conférence de presse, déclarant se sentir « chez lui » au Mali.



Porté par la structure Africa Scène, le « Bal des Grands » ambitionne de s’imposer comme un rendez-vous majeur du calendrier culturel national. Ce report, indépendant de la volonté des organisateurs, constitue un contretemps, sans pour autant remettre en cause cette ambition.



Partenaire majeur de l’événement, Orange Mali a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion culturelle, en soutenant cette initiative d’envergure.



En marge de ce concert finalement annulé, le séjour de Youssou N’Dour au Mali a néanmoins été marqué par un geste de solidarité. Le vendredi 24 avril, l’artiste a partagé un déjeuner avec des pupilles de la nation et offert des ordinateurs aux meilleurs élèves. Une initiative saluée pour sa portée sociale et éducative.



Présente à cette rencontre, la ministre de la Santé et du Développement social a mis en avant les efforts déployés par les autorités en faveur des pupilles de la nation. En guise de reconnaissance, un tableau symbolique a été remis à l’artiste.





Le « Bal des Grands » devrait être reprogrammé à une date ultérieure, dans l’espoir de réunir artistes et mélomanes dans un climat plus apaisé.



Moussa Bangaly