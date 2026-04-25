Ça se passe au Grin : Sous le choc - abamako.com

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News Société Article Société Ça se passe au Grin : Sous le choc Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

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La disparition du Général Sadio Camara, annoncée le 25 avril 2026 après un attentat-suicide mené par les combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) contre sa résidence à Kati, près de Bamako, a plongé les membres du grin dans une profonde tristesse. Réunis après l’annonce de cette nouvelle dramatique, plusieurs membres disent éprouver une grande difficulté à croire à ce décès qu’ils qualifient de tragédie nationale.





Durant les échanges, les membres ont exprimé leur compassion envers les proches du défunt ainsi qu’envers l’ensemble des forces armées maliennes. Ils ont également tenu à renouveler leur soutien aux forces de défense et de sécurité qui combattent quotidiennement les groupes terroristes malgré les nombreux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Selon eux, les efforts des militaires méritent d’être soutenus par toute la population.



Dans ce contexte, les membres du grin appellent les citoyens à faire preuve de vigilance et de patriotisme en collaborant activement avec les autorités. Ils estiment que chaque citoyen peut contribuer à la sécurité nationale en signalant rapidement les mouvements suspects ou toute information pouvant aider les forces de sécurité dans leur mission de protection des populations.



Cependant, les circonstances dans lesquelles cette attaque s’est produite continuent de susciter de nombreuses interrogations. Les membres se demandent notamment comment un nombre important d’assaillants a pu atteindre une ville comme Kati sans éveiller de soupçons. Pour eux, les villages et hameaux situés autour de Bamako doivent jouer un rôle clé dans la prévention de telles attaques en informant rapidement les autorités des déplacements inhabituels observés dans leurs localités.



Les membres du grin estiment enfin que la lutte contre le terrorisme nécessite une implication collective. Ils considèrent que la sécurité du pays dépend non seulement des actions des forces armées, mais aussi de la collaboration étroite entre les citoyens et les autorités compétentes.







Ibrahima Ndiaye



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