Editorial : Au-delà de la riposte - abamako.com

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News Editorial Article Editorial Editorial : Au-delà de la riposte Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

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Les attaques terroristes d’envergure menées ce samedi contre Kati, Sénou, Sévaré, Mopti et Kidal marquent un tournant préoccupant dans la dynamique sécuritaire de notre pays. Par leur simultanéité, leur ampleur et leur audace, ces offensives attribuées au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) interrogent profondément notre dispositif de sécurité et, au-delà, notre capacité collective à anticiper et prévenir.





Il serait injuste, voire dangereux, de ne pas saluer la réaction rapide et déterminée des Forces armées et de sécurité. Leur engagement sur le terrain, souvent au prix de lourds sacrifices, demeure un rempart indispensable face à la menace terroriste. Mais se contenter de la seule satisfaction liée à la riposte serait une erreur stratégique. Une nation ne se protège durablement ni par l’émotion, ni par la seule réaction. Elle se protège par la lucidité.



Car les faits sont là, têtus. Comment des groupes armés, en nombre, ont-ils pu se déplacer, se coordonner et frapper simultanément des points aussi sensibles sans être détectés en amont ? Comment ont-ils pu circuler avec armes, logistique et moyens roulants dans des zones pourtant sous surveillance ? Ces interrogations ne relèvent ni de la polémique ni du procès d’intention. Elles relèvent du devoir élémentaire de vigilance citoyenne.



La première hypothèse, la plus inquiétante, est celle de défaillances dans le renseignement. Le maillage territorial, humain et technique, est-il suffisamment dense et opérationnel ? Les mécanismes de remontée et de traitement de l’information fonctionnent-ils de manière optimale ? Dans une guerre asymétrique, le renseignement est la première ligne de défense. Toute faille en ce domaine ouvre des brèches que l’ennemi exploite sans hésitation.



La seconde question, plus sensible encore, est celle des complicités internes. Aucun groupe terroriste ne peut opérer à une telle échelle sans relais, sans informateurs, sans soutiens logistiques, même ponctuels. Ces complicités peuvent être motivées par la peur, l’idéologie, l’intérêt financier ou la contrainte. Mais leur existence, si elle est avérée, constitue une menace encore plus grave que l’attaque elle-même, car elle fragilise le socle de confiance entre l’État et les citoyens.





Il faut avoir le courage de le dire : la guerre que nous subissons n’est pas seulement militaire, elle est aussi sociale, politique et psychologique. Elle se joue dans les villages, dans les quartiers, dans les réseaux informels, parfois même dans les institutions. La réponse ne peut donc être uniquement sécuritaire. Elle doit être globale, intégrée, et surtout honnête.



Honnête, cela signifie accepter d’évaluer sans complaisance les dispositifs existants, identifier les failles et corriger les dysfonctionnements. Honnête, cela signifie aussi renforcer le lien entre les forces de défense et les populations, car sans confiance, il n’y a pas de renseignement fiable. Honnête, enfin, cela implique de lutter sans relâche contre toutes les formes de compromission, où qu’elles se trouvent.



Le Mali est à un moment critique de son histoire sécuritaire. Chaque attaque d’envergure qui réussit affaiblit un peu plus la perception de contrôle de l’État sur son territoire. À l’inverse, chaque réponse lucide, structurée et anticipatrice renforce la résilience nationale.



L’heure n’est donc ni à l’autosatisfaction, ni à la résignation. Elle est à la rigueur, à l’exigence et à la vérité. Car c’est en posant les bonnes questions, sans détour ni tabou, que nous pourrons enfin construire les bonnes réponses.





Alexis Kalambry







