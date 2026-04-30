Décès du General Sadio Camara : La chute d’un baobab - abamako.com

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News Necrologie Article Necrologie Décès du General Sadio Camara : La chute d’un baobab Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Gal Sadio Camara

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La mort du général de corps d’Armée Sadio Camara, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, est pour le Mali et la Confédération-AES, la chute d’un grand homme. Le général Sadio Camara, ministre de la Défense était le porteur principal de la dynamique révolutionnaire qui a fait rêver le Sahel, l’Afrique et le monde.





De part de sa fonction, son grade de général, son rôle dans le cercle très restreint des acteurs du coup d’Etat du 18 août 2020 au Mali, Sadio devint aussi le pont du nouveau partenariat stratégique avec la Russie, qui opère au Sahel. Pas que, Sadio se donna la mission d’équiper et d’outiller l’Armée malienne. Chose faite et visible aujourd’hui à l’œil nu.



Ministre de la Défense, numéro II du régime militaire de la transition malienne. Tu as beau t’opposer à la transition, quels que soient la conviction ou les principes qui t’y poussent, Sadio Camara, tu le respectes. Il forçait cela. Respect et admiration. Par son calme olympien comme l’avait dit l’autre, sa grande discrétion, Sadio Camara portait en lui, le leadership politique et militaire.



Sadio Camara était une digue, oui celle sur laquelle se posaient les états-majors généraux de nos armées. Il était un stabilisateur qui désamorçait les tensions les plus profondes et gérait tout avec patience, endurance et stratégie toutes les situations. On l’a vu subir tous les maux, qui sous d’autres cieux, ont fait tomber les numéros II, mais Sadio, lui, resta lui-même. Intact.



Perdre Sadio en ces circonstances, subites et tragiques, c’est perdre boussole et repère. Il ne nous reste qu’une seule chose. S’unir ou périr. Être un et indivisible pour faire face aux défis qui nous guettent entre paix, sécurité, développement et démocratie. Le général Sadio a fait de son mieux. C’est à nous de continuer son œuvre.



Repose en paix le général Sadio Camara.



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