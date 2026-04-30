Le Pm Abdoulaye Maïga sur les attaques terroristes du 25 avril : ‘’Les enseignements seront tirés…’’ - abamako.com

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News Politique Article Politique Le Pm Abdoulaye Maïga sur les attaques terroristes du 25 avril : ‘’Les enseignements seront tirés…’’ Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

© Autre presse par DR

Gal Abdoulaye Maïga

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Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général Abdoulaye Maïga a animé un point de presse hier lundi 27 avril 2026 à la primature pour faire le point sur les attaques terroristes du 25 avril à Kati et plusieurs villes maliennes. Il a déballé leurs objectifs.



Pour le Premier ministre, il est utile de rappeler que la caractéristique principale de l’action terroriste est l’asymétrie. Celle-ci, dit-il, « oblige à adapter constamment le dispositif. Tirer les enseignements des incidents terroristes du 25 avril est une obligation », rassure le chef de l’exécutif, ajoutant que les facteurs de succès seront renforcés et les correctifs nécessaires seront apportés pour une meilleure sécurisation.



Au-delà du mode opératoire, le Premier ministre fait savoir qu’il est évident que seul l’appui des sponsors a permis ces actes lâches et barbares. A l’en croire leurs objectifs étaient de: « Semer la peur et le doute, briser la cohésion nationale, affaiblir notre détermination. Nous n’avons pas eu peur, ni douté et nous n’aurons jamais peur. Plus que jamais, nous sommes unis. Plus que jamais, nous sommes déterminés. La cohésion nationale sera renforcée. L’engagement collectif ira crescendo », a-t-il garanti.





Plus loin, le Premier ministre a confié que « le but de l’ennemi était de conquérir le pouvoir, en démantelant les institutions de la République et mettant un terme au processus de Transition. L’armée a réussi à neutraliser des centaines de terroristes sur l’ensemble du territoire national. L’armée a infligé à ces terroristes une réponse cinglante », a précisé le général Abdoulaye Maïga.



En dépit de ce bilan de l’attaque, le Premier ministre a aussi rendu un hommage vibrant au général de corps d’armée Sadio Camara, ministre d’Etat ministre de la Défense et des Anciens combattants et aux autres victimes de l’attaque : « Je m’incline devant la mémoire de l’illustre disparu et d’autres victimes civiles comme militaires, qui ont perdu la vie, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés ».



Koureichy Cissé



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