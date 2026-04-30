Saison de la mangue : Entre saveurs et engouement populaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Saison de la mangue : Entre saveurs et engouement populaire Publié le jeudi 30 avril 2026 | Mali Tribune

© aBamako.com par FS

Route de Kolokani

La Route Bamako Kolokani est dégradée: Photo: Mangues Tweet



En cette saison chaude, la mangue s’impose comme le fruit vedette à Bamako. Appréciée pour sa douceur et son prix abordable, elle séduit toutes les générations, tout en offrant de réels atouts nutritionnels.



Dans les rues et dans les marchés, la mangue attire tous les regards. Son goût sucré et sa disponibilité en font un produit phare. « Presque tout le monde adore la mangue », résume un vendeur.





Pour le conseiller en nutrition Amara Diallo, la mangue est bien plus qu’un plaisir gustatif. « Elle contient des vitamines A, B6, B9, du potassium, du magnésium et du fer. Elle est riche en fibres solubles et insolubles, favorise la digestion et protège le système digestif. Elle agit sur la santé osseuse, le cerveau, la tension artérielle, et réduit les risques de maladies cardiaques, d’anémie et de certains cancers». Il précise toutefois que les personnes diabétiques doivent en consommer avec prudence. « Lorsqu’elle est très mûre, elle peut augmenter la glycémie. Il vaut mieux la consommer à moitié mûre et en petite portion ».



Fanta Ganamé, vendeuse au grand marché de Bamako, raconte son quotidien : « Je m’approvisionne à Daoudabougou, chez des femmes qui vendent du bois, et ces mangues viennent de Sikasso. Au début, c’était difficile, mais aujourd’hui, ça marche mieux car beaucoup de gens aiment ce fruit. Nos mangues se vendent uniquement à Bamako».



Malgré un prix jugé élevé par certains, la demande reste forte. Les mangues se consomment fraîches, en jus, séchées ou en salade. Qu’elles soient dégustées par les enfants ou par les adultes, les mangues restent irrésistibles. Leur succès dépasse la simple gourmandise : elles incarnent un symbole de convivialité et de santé en cette période de chaleur.





Claudine Dakouo

(Stagiaire)