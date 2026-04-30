Le Mali réaffirme son engagement pour l’intégration africaine à travers la ZLECAf - abamako.com

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News Politique Article Politique Le Mali réaffirme son engagement pour l’intégration africaine à travers la ZLECAf Publié le jeudi 30 avril 2026 | aBamako.com

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Le Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Monsieur Mossa AG ATTAHER, a présidé ce mercredi 29 Avril la cérémonie d’ouverture d’un atelier consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Cette initiative majeure, portée par l’Union africaine, s’inscrit dans la vision stratégique de l’Agenda 2063 visant à renforcer l’intégration économique du continent.



Dans son discours, le ministre a souligné que la ZLECAf ne se limite pas à un simple accord commercial, mais constitue un levier essentiel de transformation économique, de souveraineté et de développement pour les États africains.



Il a insisté sur la nécessité pour le Mali de saisir cette opportunité afin de diversifier ses partenariats, renforcer sa compétitivité et mieux s’intégrer dans les chaînes de valeur africaines.



Le ministre a également mis en avant les défis liés à la mise en œuvre de cet accord, notamment l’appropriation par les acteurs nationaux, la coordination institutionnelle et les réformes structurelles nécessaires.



Il a appelé à une participation active de tous les acteurs, y compris les jeunes, les femmes et le secteur informel, afin de garantir une intégration inclusive et bénéfique pour tous.



Cet atelier vise ainsi à approfondir les réflexions sur les enjeux juridiques, économiques et institutionnels de la ZLECAf, tout en formulant des recommandations concrètes pour positionner efficacement le Mali dans ce processus continental.





En conclusion, le ministre a réaffirmé l’engagement du Mali en faveur de l’intégration africaine et a déclaré officiellement ouverts les travaux de l’atelier.