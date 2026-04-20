Entre Nous: impasse dangereuse !!! - abamako.com

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News Société Article Société Entre Nous: impasse dangereuse !!! Publié le jeudi 30 avril 2026 | Le challenger

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Depuis le 25 avril 2026, notre pays est entré dans une crise sans précédent, suite aux attaques coordonnées et complexes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Gsim) et du Front pour la libération de l'Azawad

(Fla) contre plusieurs positions des Forces armées maliennes. La République n'a ja mais été atteinte en ses points stratégiques que ce sinistre jour avec, de surcroît, la mort du Ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, Général de corps d'armée, Sadio Camara.

72 heures après ces événements tragiques et 48 heures de deuil national décrété en hommage au Général Sadio Camara, le Président de la Transition, Général Assimi Goïta s’est adressé solennellement à la nation. Le Chef de l'Etat rassure que la situation est “maîtrisée”. Il salue l'engagement et la détermination des forces armées de défense et de sécurité. Il promet la neutralisation des groupes, auteurs de ces attaques.

C’est une lapalissade d’affirmer que la situation est d'une extrême gravité. La Coalition Gsim/Fla est à la manœuvre pour asphyxier les grandes villes du nord. Les combattants du Gsim qui rôdaient autour de la capitale depuis plus d'un an annoncent la mettre sous embargo. Une situation qui complique davantage la tâche des forces armées de défense et de sécurité.

L'Etat islamique au Grand Sahara vise aussi la région de Ménaka pour renforcer son emprise territoriale. Quels que soient la détermination et l'engagement des FAMa, la Coalition Gsim/Fla accentuera ses opérations de harcèlement pour perturber les centres de commandement et isoler les postes avancés. Elle a innové après les attaques du 25 avril en tenant un discours assez malicieux à l'endroit des FAMa. Force est de constater que le Mali fait face à une impasse dangereuse.

En ces moments d'incertitudes et d'interrogations, il est important de ne pas céder à la panique. Les autorités doivent tirer toutes les leçons de cette impasse. Elles doivent écouter les voix raisonnables afin que les actions collectives contribuent à préserver le Mali.

Cultivons la paix ! Véhiculons des messages d'apaisement ! Prônons la cohésion nationale ! Évitons les discours de haine !

Éloignons-nous des appels à la violence !

Ecartons-nous de la justice populaire. Préservons nos liens séculaires ! Multiplions les appels au rassemblement ! Prônons l'union sacrée autour de la patrie ! Ensemble, disons maintenant ça suffit! Ensemble, sauvons le Mali ! Ensemble, disons stop aux assoiffés de pouvoir et de la haine qui nous opposent les uns aux autres. La nation est au-dessus de tout. Que Dieu préserve le Mali !