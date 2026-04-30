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Mali : le FLA exige le départ des forces russes, Moscou réaffirme sa lutte contre le terrorisme
Publié le jeudi 30 avril 2026  |  aBamako.com
Réunion
© aBamako.com par Momo
Réunion de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord d`Alger
Bamako, le 08 février 2021. Le Giz, la Minusma et le ministère malien de la Réconciliation nationale ont ouvert à l`hôtel Radisson, une réunion dite de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d`Alger, sur certains aspects de Défense et de Sécurité
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Après une déclaration du porte-parole du groupe terroriste armé FLA, impliqué dans des attaques contre plusieurs villes du Mali avec le groupe terroriste Jnim. Celui-ci a exigé le retrait des forces russes du territoire malien, ravivant les inquiétudes sécuritaires dans la région.

En réponse, le Kremlin n’a pas tardé à réagir. Son porte-parole, Dmitri Peskov, a adopté une position ferme, affirmant que la Russie poursuivra ses opérations. « La Russie continuera, y compris au Mali, la lutte contre l’extrémisme, le terrorisme et d’autres manifestations négatives », a-t-il déclaré.
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