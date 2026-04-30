Politique Mali : le FLA exige le départ des forces russes, Moscou réaffirme sa lutte contre le terrorisme
Publié le jeudi 30 avril 2026 | aBamako.com
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Réunion de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord d`Alger
Bamako, le 08 février 2021. Le Giz, la Minusma et le ministère malien de la Réconciliation nationale ont ouvert à l`hôtel Radisson, une réunion dite de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d`Alger, sur certains aspects de Défense et de Sécurité