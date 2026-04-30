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L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA appelle le Peuple malien à l’UNION SACRÉE !
Publié le vendredi 1 mai 2026  |  aBamako.com
Séance
© aBamako.com par DR
Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba
Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York.
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La meilleure façon d’honorer nos héros tombés au champ d’honneur, c’est de nous ressouder et poursuivre le combat jusqu’à la victoire finale.
Les FAMa constituent la colonne vertébrale de notre Nation !
Soutien inconditionnel et confiance totale à nos FAMa !
Le Mali vaincra, In shâ Allah !
Bamako, le 30 avril 2026
Équipe Com/ PM Choguel
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