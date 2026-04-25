Politique Attaques terroristes coordonnées du weekend dernier : Mise en œuvre du complot international pour la balkanisation du Mali
Publié le vendredi 1 mai 2026 | Aujourd`hui
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© aBamako.com par mouhamar
Visite de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) à Kidal
Kidal, le 08 Août 2014. La délégation de la mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL) conduite par son Excellence monsieur Pierre Buyoya, Haut Représentant de l`Union Africaine s`est rendue ce vendredi à Kidal, pour s`enquérir de conditions de vie des populations.