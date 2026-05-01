Coopération Mali - Maroc : Santé et énergie au cœur d’une dynamique relancée ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Coopération Mali - Maroc : Santé et énergie au cœur d’une dynamique relancée ! Publié le vendredi 1 mai 2026 | Aujourd`hui

Tweet

Entre consolidation diplomatique et accélération des projets structurants, le Maroc et le Mali franchissent un nouveau cap dans leur partenariat, dans un contexte marqué par un repositionnement stratégique de Bamako sur la question du Sahara marocain et une volonté commune de renforcer la coopération Sud-Sud.





Dans le prolongement de la nouvelle dynamique impulsée aux relations bilatérales, les autorités marocaines et maliennes ont franchi une nouvelle étape dans la consolidation de leur coopération stratégique, à la faveur d'une séquence diplomatique marquée à la fois par des échanges sectoriels approfondis et par un repositionnement politique de Bamako sur la question du Sahara marocain.



Selon le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop a reçu, le jeudi 23 avril 2026 à Bamako, une importante délégation marocaine en visite de travail. Cette rencontre, composée de hauts représentants du ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale ainsi que de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali. Elle s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations de coopération entre les deux pays, portée au plus haut niveau.



Les échanges ont porté en priorité sur des secteurs structurants, notamment la santé et l'énergie, considérés comme des leviers essentiels du développement.



Dans le domaine sanitaire, les discussions ont concerné le renforcement des structures hospitalières, la mise en place d'industries biomédicales et pharmaceutiques, l'amélioration du plateau technique ainsi que le développement des compétences des ressources humaines.



Les deux parties ont ainsi examiné les moyens d'accompagner une montée en capacité du système de santé malien à travers des partenariats ciblés et un partage d'expertise.





Coopération énergétique



Sur le plan énergétique, les entretiens ont mis l'accent sur le renforcement des capacités de production, ainsi que sur le transport et la distribution de l'électricité, dans un contexte où les enjeux d'accès à l'énergie demeurent centraux pour le développement économique et social. Cette coopération s'inscrit dans une logique de co-construction et de transfert de savoir-faire, adossée à l'expérience marocaine dans les infrastructures énergétiques et les énergies renouvelables. Dans cet élan, les deux parties ont souligné l'urgence d'accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires, conformément aux orientations des plus hautes autorités des deux pays, en mettant en avant une coopération Sud-Sud renouvelée, fondée sur la solidarité, l'échange d'expériences et la convergence des intérêts au service des populations.



Une nouvelle ère de soutien stratégique



Ce rapprochement s'inscrit dans un contexte diplomatique marqué par une évolution notable de la position du Mali sur le dossier du Sahara marocain. Le 10 avril 2026, la République du Mali a annoncé qu'"après analyse approfondie de cet important dossier, qui a un impact sur la paix et la sécurité sous-régionales", elle retirait sa reconnaissance de la "rasd". Cette décision a été exprimée dans une déclaration du gouvernement malien prononcée par Abdoulaye Diop à l'issue de sa rencontre avec son homologue marocain.





Dans la même déclaration, Bamako a affirmé son soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc, considéré comme "la seule base sérieuse et crédible pour la résolution de ce différend", ajoutant qu'"une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la solution la plus réaliste". Cette position vient consolider la dynamique internationale en faveur de l'initiative marocaine.



