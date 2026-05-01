Coopération Mali-Maroc : L’ambassadeur Driss Isbayène reçu par le ministre Daffé - abamako.com

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News Politique Article Politique Coopération Mali-Maroc : L’ambassadeur Driss Isbayène reçu par le ministre Daffé Publié le vendredi 1 mai 2026 | Aujourd`hui

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L'ambassadeur du Royaume chérifien au Mali, Son Excellence Driss Isbayene, a été reçu le mercredi 22 avril 2026 par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé.



Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération culturelle entre le Mali et le Maroc, fondée sur des liens historiques et fraternels. L'ambassadeur Isbayène a exprimé sa gratitude envers les autorités maliennes pour la décision du Mali de retirer sa reconnaissance de la "République arabe sahraouie démocratique" (rasd), un geste diplomatique qui marque un tournant majeur dans la région et renforce la coopération bilatérale entre le Mali et le Maroc.





Le ministre Mamou Daffé a rappelé l'importance des relations entre les deux pays, soulignant la profondeur des liens qui unissent les deux peuples. Il a insisté sur la nécessité de consolider cette coopération dans les domaines de la culture et de l'artisanat, considérés comme des vecteurs essentiels de rapprochement et de développement partagé au service des nations africaines.



Dans ce sens, les deux parties ont abordé la possibilité d'élaborer un protocole d'accord dans les domaines de l'artisanat et de la culture, en vue de structurer davantage la coopération et de favoriser des échanges durables entre les acteurs des deux pays.



Le ministre Daffé a informé son hôte de l'organisation, en novembre prochain, de la Biennale africaine de la photographie, un événement culturel d'envergure dont le Maroc est un partenaire majeur. Cette annonce démontre la volonté du Mali de renforcer ses partenariats artistiques et diplomatiques, tout en valorisant la créativité africaine sur la scène internationale.



