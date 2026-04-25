Politique Attaque du 25 avril 2026 : le procureur annonce l’ouverture d’une enquête et des interpellations (Communiqué)
Publié le vendredi 1 mai 2026 | aBamako.com
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1ère session ordinaire 2021 de la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako
Bamako, le 10 novembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre l’impunité et la préservation des droits de l’Homme, la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako a ouvert sa 1ère session ordinaire de 2021 pour le jugement de trois affaires criminelles impliquant des militaires.