Attaque du 25 avril 2026 : le procureur annonce l’ouverture d’une enquête et des interpellations (Communiqué) - abamako.com

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News Politique Article Politique Attaque du 25 avril 2026 : le procureur annonce l’ouverture d’une enquête et des interpellations (Communiqué) Publié le vendredi 1 mai 2026 | aBamako.com

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1ère session ordinaire 2021 de la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako

Bamako, le 10 novembre 2021. Dans le cadre de la lutte contre l’impunité et la préservation des droits de l’Homme, la Chambre criminelle du tribunal militaire de Bamako a ouvert sa 1ère session ordinaire de 2021 pour le jugement de trois affaires criminelles impliquant des militaires. Tweet







Communiqué du Procureur de la République Près le Tribunal Militaire de Bamako





Le Procureur de la République Près le Tribunal Militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le Parquet Militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 Avril 2026 au Mali, et ayant visé plusieurs positions des Forces Armées et de Sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants.



Les investigations menées ont permis, à ce stade, d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires, militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques sus indiquées avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le Docteur Oumar Mariko.



L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane DIALLO dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats ayant visé Kati, a également permis d'identifier comme présumés coauteurs et complices les nommés:



Sergent Diakaridia SODIO, militaire en activité;



Adjudant Moussa DIANE, Militaire en activité;



Adjudant-Chef Mamadou KEITA, militaire en activité;



Soïba DIARRA, militaire à la retraite.



Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, coauteurs et complices sont activement recherchés.



Le Procureur de la République près le Tribunal Militaire de Bamako félicite les unités d'enquêtes et les services de Sécurité pour leur professionnalisme et rassure l'opinion publique que l'enquête en cours et celles subséquentes seront conduites dans le strict respect de la règlementation en vigueur. Les évolutions enregistrées seront progressivement portées à la connaissance de l'opinion.



Le Procureur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun.



Bamako, le 01 Mai 2026



POUR LE PROCUREUR DE LA REPLUBLIQUE



P/O LE SUBSTITUT

Abdoulaye NANTOUME

