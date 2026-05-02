Frappes des FAMa : plus de 200 terroristes neutralisés lors d’une opération transfrontalière( État-Major) - abamako.com

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News Société Article Société Frappes des FAMa : plus de 200 terroristes neutralisés lors d’une opération transfrontalière( État-Major) Publié le samedi 2 mai 2026 | aBamako.com

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L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que, dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des FAMa ont effectué, ce vendredi 1er mai 2026 dans la matinée, des frappes ciblées contre une importante colonne de groupes armés terroristes traversant une frontière voisine pour perpétrer de nouvelles attaques.



L'évaluation du bilan fait état de plus de 200 assaillants neutralisés, ainsi que de la destruction totale de quatre véhicules pick-up équipés d'armes lourdes, ainsi que de plus d'une soixantaine de motos.



Le Chef d'État-Major Général des Armées félicite les FAMa pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la Défense nationale.



Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leurs derniers retranchements sur toute l'étendue du territoire.

