"Nous avons perdu lors de l’attaque": un terroriste capturé par l’Africa Corps au Mali passe aux aveux - abamako.com

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News Politique Article Politique "Nous avons perdu lors de l’attaque": un terroriste capturé par l’Africa Corps au Mali passe aux aveux Publié le samedi 2 mai 2026 | sputniknews

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"Nous avons été entraînés par des instructeurs étrangers, ils ont supervisé l'attaque", raconte cet homme fait prisonnier lors de l'assaut contre la base aérienne de Bamako le 25 avril.



"Mon commandant m'a abandonné et s'est enfui", poursuit-il.



Se disant du JNIM*, le prisonnier admet avoir rejoint le groupe sous influence des terroristes. Il avoue avoir tué des civils et récupéré leurs biens sur ordre de son commandant.



Le prisonnier dément aussi les dires de ce dernier: en cas de captivité par les FAMa ou les militaires russes, la torture et la mort sont inévitables. Or, il affirme vivre "dans de bonnes conditions" et être traité "avec humanité".



Découvrez dans cette vidéo l'appel qu'il lance aux autres membres du groupe terroriste.



*JNIM est affilié Al-Qaïda, une organisation terroriste interdite en Russie