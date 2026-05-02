Suite à la disparition tragique du Général d’armée Sadio Camara : : les syndicats lèvent leur préavis de grève ( Communiqué) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Suite à la disparition tragique du Général d’armée Sadio Camara : : les syndicats lèvent leur préavis de grève ( Communiqué) Publié le samedi 2 mai 2026 | aBamako.com

© aBamako.com par Dr

Application de l`article 39 : grèves des syndicats des enseignants

Tweet





À la suite de leur communiqué N°2026-003 du 27 avril 2026 dans lequel ils rendaient un vibrant hommage aux victimes des attaques terroristes du 25 avril 2026, les Syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 informent, par le présent, les militantes, militants et tous les enseignants que lors de leur réunion extraordinaire du samedi 2 avril 2026, ils ont analysé la situation sécuritaire du pays, la situation de fébrilité de l'Etat, partenaire essentiel dans la résolution des revendications et le préavis de grève.



Tirant les conclusions de ces analyses, restant meurtris par la disparition tragique du Général d'armée feu Sadio CAMARA, grand ami des enseignants et faisant confiance aux promesses des autorités rencontrées dans le cadre de cette gestion, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 retirent, en toute souveraineté et sans pression aucune, leur préavis de grève de 72 heures déposé le 21 avril 2026 auprès du Ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.



Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 rassurent les militantes et militants de leur engagement indéfectible sur les différentes questions et les informent que ce retrait est provisoire et le préavis interviendrait à la rentrée si les revendications ne trouvaient pas de satisfaction d'ici là.

