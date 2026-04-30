Le Mali au rendez-vous des enjeux migratoire mondiaux: une participation stratégique portée par le Ministre Mossa Ag Attaher - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le Mali au rendez-vous des enjeux migratoire mondiaux: une participation stratégique portée par le Ministre Mossa Ag Attaher Publié le dimanche 3 mai 2026 | Autre presse

Tweet





Arrivé à New York ce vendredi 1er mai 2026, à la tête d’une forte délégation, le Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, M. Mossa AG ATTAHER, prendra part au Forum d’examen des migrations internationales (IMRF), prévu du 4 au 8 mai 2026. Une rencontre à la hauteur des enjeux que représente aujourd’hui la question migratoire pour le Mali et pour la communauté internationale.



Dès son arrivée, le Ministre a été accueilli à l’aéroport par S.E.M. Issa Konfourou, Ambassadeur du Mali à New York, avant de rejoindre sans délai les équipes pour des séances de travail. Une première réunion s’est tenue en prélude au Forum, marquant le ton d’une participation coordonnée. Il s’agissait, pour la délégation, de faire le point sur les priorités, d’harmoniser les positions et de consolider les contributions que le Mali entend porter lors de cette importante rencontre internationale.



La présence du Mali à ce rendez-vous mondial traduit une volonté affirmée : celle de contribuer activement aux réflexions globales sur la gouvernance des migrations.

Le Forum d’examen des migrations internationales constitue, en effet, une plateforme majeure d’évaluation du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté en décembre 2018 sous l’égide des Nations Unies.



En tant que pays signataire, le Mali s’inscrit pleinement dans cette dynamique multilatérale, aux côtés des 152 États engagés en faveur d’une meilleure gouvernance migratoire.