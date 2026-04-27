Hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg : Geste de solidarité de Sacko Holding Group - abamako.com

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News Politique Article Politique Hôpital Mère-Enfant Le Luxembourg : Geste de solidarité de Sacko Holding Group Publié le lundi 4 mai 2026 | L’aube

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La Fondation pour l’Enfance, présidée par Madame Touré Lobbo Traoré, tient à exprimer sa reconnaissance à Sacko Holding Group



La Fondation pour l’Enfance, présidée par Madame Touré Lobbo Traoré, tient à exprimer sa reconnaissance à Sacko Holding Group pour la remise à neuf de l’Hôpital Mère-Enfant Luxembourg de Hamdallaye, intérieur et façade extérieure du Bâtiment et des locaux. Une peinture qui apporte une touche de rafraichissement à l’établissement.





Au nom de la Fondation et de sa présidente, Madame Touré Lobbo Traoré, il est affirmé que cette rénovation constitue un acte de solidarité exemplaire et un modèle de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Par ce geste concret pour la santé maternelle et infantile, la Fondation pour l'enfance salue le mécénat de Sacko Holding Group. Ce mécénat illustre la volonté de M. Sacko de contribuer directement à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants et des mères, dans un contexte où l’accès à des soins de qualité est une priorité nationale.



La remise à neuf des Bâtiments, officiellement actée le samedi 2 mai, redonne ainsi éclat à un établissement qui demeure un pilier de la santé maternelle et infantile au Mali.



La Fondation pour l’Enfance, créée et reconnue d’utilité publique depuis 1993, œuvre sans relâche pour l’éducation, la santé et la protection des enfants. L’Hôpital Mère-Enfant Luxembourg, fruit de cet engagement, bénéficie aujourd’hui d’un soutien renouvelé grâce à l’action de Sacko Holding Group.



La Fondation salue la contribution de Sacko Holding Group à travers la personne de son PDG, Mohamed Sacko, accompagné de son épouse et de son DGA, Ousmane Koné. Elle appelle d’autres partenaires bienfaiteurs et bienveillants à suivre cet exemple pour renforcer les infrastructures de santé et offrir aux enfants du Mali un avenir meilleur.



La rénovation du CHME Luxembourg par Sacko Holding Group restera un symbole durable de solidarité et de responsabilité partagée.





M. SYLLA







