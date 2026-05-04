Le revers de Macky Sall à l’ONU : Entre logique institutionnelle et désaveu diplomatique - abamako.com

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News International Article International Le revers de Macky Sall à l’ONU : Entre logique institutionnelle et désaveu diplomatique Publié le lundi 4 mai 2026 | L’aube

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Le revers diplomatique subi par Macky Sall lors de l'élection au poste de Secrétaire général des Nations Unies, où il n'a recueilli que 4,1% des suffrages, impose une analyse froide des dynamiques de pouvoir à l'échelle mondiale.



Ce score, qui place l'ancien président sénégalais loin derrière Rafael Grossi et ses 66%, marque avant tout la primauté de la légitimité technique et du consensus institutionnel sur les parrainages politiques traditionnels.





Dans l'enceinte de l'ONU, les États membres privilégient désormais des profils perçus comme neutres ou dotés d'une expertise sectorielle forte, évitant de confier la direction de l'organisation à des personnalités dont la trajectoire politique nationale récente a été marquée par des tensions ou des contestations.



L'analyse de cet échec met également en lumière l'érosion de l'influence des appuis diplomatiques classiques, notamment celui de la France. Le soutien affiché par l'Élysée à cette candidature, loin d'être un sésame, semble avoir agi comme un frein dans un contexte international où le "Sud Global" revendique une autonomie croissante vis-à-vis des anciennes métropoles. Pour de nombreuses délégations, porter Macky Sall à la tête de l'ONU revenait à valider un modèle de gouvernance et une influence que beaucoup jugent révolus. Le décalage entre le soutien de principe de certains appareils bureaucratiques de l'Union africaine et la réalité du vote souligne que, dans la géopolitique actuelle, la reconnaissance internationale est devenue le prolongement direct de la stabilité et de la légitimité acquises sur le plan intérieur.



Enfin, ce scrutin illustre une règle immuable de la diplomatie de haut niveau : la crédibilité universelle d'un dirigeant se forge au moment de sa sortie de fonction. Les soubresauts politiques qui ont jalonné la fin du mandat de l'ancien président sénégalais ont pesé lourdement dans la balance. Les grandes institutions internationales cherchent à s'épargner les controverses liées aux gestions domestiques difficiles, préférant des figures dont le parcours ne souffre d'aucune ambiguïté démocratique ou sociale immédiate. Ce revers est donc moins l'échec d'un homme que celui d'une certaine conception du pouvoir qui pensait pouvoir compenser un déficit d'adhésion nationale par des jeux d'alliances au sommet des chancelleries occidentales. Le monde a tranché, rappelant que l'influence ne se décrète plus depuis les capitales européennes, mais se construit par une adéquation réelle avec les aspirations de son propre peuple.





MKL



