Entre Nous: Un bien sombre 3 mai au Mali - abamako.com

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News Editorial Article Editorial Entre Nous: Un bien sombre 3 mai au Mali Publié le lundi 4 mai 2026 | Le challenger

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Le Mali a célébré, hier dimanche 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse, à l’instar des autres pays du monde. Cette année, le 3 mai est célébré sous le thème : «Façonner un avenir en paix». Selon l’Unesco, «ce thème met l'accent sur le rôle crucial de la liberté d'expression et de la presse pour construire des sociétés pacifiques, durables et démocratiques ».

Un rappel très important de l’Unesco sur l’historique de la Journée du 3 mai : « Chaque année, le 3 mai est l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer l'état de la liberté de la presse dans le monde, de défendre les médias contre les atteintes à leur indépendance et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession.

La Journée mondiale de la liberté de la presse a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, à la suite d'une recommandation adoptée lors de la vingt-sixième session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Cette recommandation faisait suite à un appel lancé par des journalistes africains qui avaient rédigé en 1991 la célèbre Déclaration de Windhoek ».

Toujours selon l’Unesco, « le 3 mai sert à rappeler aux gouvernements, la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse.

C'est aussi une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l’éthique professionnelle...

...La Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire ».

Cette année, la Journée mondiale de la liberté de la presse intervient au Mali dans un contexte particulièrement sombre, marqué aussi par le fait que l'exercice du métier d’informer s'avère lourd de périls. Informer vrai et informer juste est devenu très risqué en République du Mali, du fait du contournement délibéré de la Loi n° 00-046 du 07 juillet 2000 portant régime de la presse et délit de presse au profit du Code pénal et de la Loi portant répression de la cybercriminalité. Des entreprises de presse très fragilisées à cause de la situation économique du pays et de l’indifférence des autorités de la transition.

Comme en 2025, le Mali a célébré ce 3 mai avec un journaliste en prison. Youssouf Sissoko, Directeur de publication de l’hebdomadaire «L’alternance» a été condamné par le Tribunal de grande instance de la Commune IV du District de Bamako à deux (2) ans de prison ferme. Il est en attente de son jugement en appel par la Cour d’appel de Bamako.

Un registre triste dans les annales de la presse malienne. Le Président du Comité de pilotage de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté a lancé, dans son intervention lors de l’Assemblée Générale sur «l’affaire Youssouf SISSOKO», ceci : «En ce qui concerne le jugement rendu, la Maison de la Presse estime que cette peine inédite, infligée à un journaliste au Mali dans le cadre de l’exercice de son métier constitue un précédent inacceptable ».

Un 3 mai très sombre !!!

Par Chiaka Doumbia

