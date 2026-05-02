ANEFIS : le Commandant de Zone de la Région Militaire N°7 galvanise les forces engagées - abamako.com

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News Politique Article Politique ANEFIS : le Commandant de Zone de la Région Militaire N°7 galvanise les forces engagées Publié le lundi 4 mai 2026 | fama

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Le Colonel Attaher MAÏGA, Commandant de Zone de la Région Militaire N°7, de l’Opération DOUGOUKOLOKO (secteur 2), a tenu, ce dimanche 3 mai 2026, une rencontre avec les unités terrestres engagées des Forces Armées Maliennes, dans l’enceinte du camp d’Anéfis.



L’objectif de cette rencontre était d’informer les hommes sur l’évolution de la situation sécuritaire, d’échanger avec eux sur leurs conditions de vie, ainsi que de partager les perspectives liées aux nouvelles mesures sécuritaires mises en place par la hiérarchie militaire.



Prenant la parole à cette occasion, le Colonel Attaher MAÏGA a indiqué que le haut commandement militaire a décidé de réorganiser les forces engagées dans la Région Militaire N°7. Cette réorganisation se fait au tour de deux points principaux qui sont Anefis et Aguelhok, a-t-il ajouté.









Cette réorganisation est purement une stratégie active de réadaptation. Elle s’inscrit dans un plan large pour défendre autrement, surprendre l’ennemi et le détruire plus efficacement.







Le Commandant de Zone de la Région Militaire N°7 a également salué la détermination et le dévouement des forces engagées au service de la nation, tout en insistant sur la persistance des défis sécuritaires. Des enjeux qui appellent au maintien d’une vigilance accrue et à la poursuite des efforts sur le terrain.







SGT Yacouba TRAORE