Attaques du 25 avril : plusieurs « suspects identifiés » - abamako.com

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News Société Article Société Attaques du 25 avril : plusieurs « suspects identifiés » Publié le mardi 5 mai 2026 | studio tamani

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Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako a annoncé, le 1ᵉʳ mai, l’ouverture d’une enquête à la suite des attaques coordonnées survenues le 25 avril 2026. Ces assauts ont ciblé plusieurs positions des forces armées, notamment à Bamako et à Kati, ainsi que le domicile du ministre de la Défense et des Anciens combattants.



Selon le communiqué du parquet, les premières investigations ont permis de mettre en évidence des éléments jugés « solides », impliquant des profils variés. Des militaires en activité, anciens militaires et civils.



L’enquête confirme notamment l’implication d’Alassane Diallo, dit « Abedi », un militaire radié, tué lors des combats du 25 avril à Kati.



Parmi les présumés coauteurs et complices figurent également plusieurs militaires en activité : le sergent Diakaridia Sodio, l’adjudant Moussa Diané, l’adjudant-chef Mamadou Keita, ainsi que Soiba Diarra, militaire à la retraite.



L’enquête et les recherches se poursuivent



Les autorités indiquent que plusieurs interpellations ont déjà été effectuées.



Toutefois, d’autres suspects présentés comme auteurs ou complices restent activement recherchés.



Le communiqué cite également l’homme politique malien en exil, le docteur Oumar Mariko, présenté comme impliqué dans la coordination et l’exécution des attaques.



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Disparition inquiétante de Maitre Mountaga Tall



En parallèle, une autre affaire suscite de vives inquiétudes. Selon sa famille, l’avocat Mountaga Tall aurait été enlevé à son domicile dans la nuit du samedi 2 mai 2026 par des individus armés et encagoulés.



Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, ses proches exigent des informations sur sa localisation.



La Défense confiée au chef de l’État



Le président de la transition, Général d’armée Assimi Goïta assure désormais les fonctions de ministre de la défense, après la mort du Général Sadio Camara.



Le général de division Oumarou Diarra est, quant à lui, nommé ministre délégué auprès du ministre de la défense. L’information a été donnée ce lundi à la télévision nationale.



Le dialogue est-il possible avec les groupes armés ?



Après ces attaques qui ont endeuillé toute la nation, dont les enquêtes continuent, la question du dialogue se pose avec acuité. Est-il encore possible après de telles violences ?



Pour plusieurs politologues, cette option reste envisageable. Docteur Hossane Ben Bamba, spécialiste des relations internationales, estime toutefois que ce dialogue doit être structuré, progressif et réaliste pour espérer aboutir.