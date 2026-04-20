Le silence sélectif des Droits de l’Homme - abamako.com

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News Société Article Société Le silence sélectif des Droits de l’Homme Publié le mardi 5 mai 2026 | L’Inter de Bamako

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Dans ce théâtre d'ombres, le rôle des organisations internationales interroge. Human Rights Watch (HRW), dans ses volumineux rapports de février et avril 2026, dissèque avec une rigueur implacable les exactions attribuées aux Forces Armées Maliennes et à leurs alliés d'Africa Corps. La critique est nécessaire, mais elle est hémiplégique.

Comment la même organisation, capable de tracer les livraisons d'armes émiraties en Libye ou les circuits de blanchiment au Yémen, peut-elle ignorer la traçabilité des munitions tchadiennes et des dollars dubaïotes alimentant le JNIM ? La sélectivité de l'indignation ne relève plus du droit, mais de la géopolitique.

Au Mali, l'année 2026 s'ouvre sur une vérité amère: l'insurrection n'est plus une jacquerie rurale financée par le vol de bétail ou l'orpaillage artisanal. C'est une machine de guerre internationale dont les fonds transitent par des comptes bancaires respectables et des médiations diplomatiques complaisantes. On ne nomme que les coupables qu'on a intérêt à voir condamner. Pour les autres, le sable du Sahel couvrira le silence.

Par Abdou Karim DRAMÉ

