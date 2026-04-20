L’asphyxie programmée de l’État malien (2025-2026) L’Équation Financière: Le prix d’une offensive - abamako.com

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News Société Article Société L’asphyxie programmée de l’État malien (2025-2026) L’Équation Financière: Le prix d’une offensive Publié le mardi 5 mai 2026 | L’Inter de Bamako

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• Octobre 2025: Versement d’une rançon record de 50 millions de dollars (cash) pour la libération d’un membre de la famille princière d’Abu Dhabi.

• Logistique de guerre: Livraison concomitante de 20 à 40 tonnes de munitions (estimées à 20 millions de dollars) via le corridor tchadien.

• Rapport de force humain: Échange asymétrique de soixante-quinze (75) cadres du Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (GSIM ou JNIM) contre soixante et un (61) militaires Maliens.



Le dispositif tactique: L'axe Nouakchott-Sénou

• Sommet de l’ombre (06 déc. 2025): Réunion de coordination à Nouakchott entre le JNIM, le Front de Libération de l'Azawad (FLA) et des représentants du clan Dicko pour planifier l'offensive multi-théâtres.

• Blocus énergétique (janvier 2026): Début du sabotage systématique des lignes de ravitaillement en carburant.

• Cible prioritaire: La Base 101 de Sénou. Plus qu'une infrastructure, elle est le verrou aérien du pays. Sa neutralisation par tirs d'obus (confirmés jusqu'aux nuits des 27 et 28 avril 2026) vise à clouer au sol la flotte de drones et de chasseurs.



Le séisme politique: Samedi 25 avril 2026

• Offensive Simultanée: Attaques coordonnées sur Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati et Bamako (diagonale de 1 200 km).

• Perte majeure: Confirmation du décès du Général de Corps d’Armée Sadio Camara, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, figure centrale de la stratégie de souveraineté nationale.



Le paradoxe humanitaire

• Sélectivité documentaire: Alors que les rapports de HRW (février/avril 2026) totalisent plus de 400 pages sur les exactions étatiques, l'origine des fonds et des munitions de l'insurrection bénéficie d'une opacité quasi totale dans la littérature des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) internationales.

L'analyse du «L’Inter de Bamako»: Ce n'est plus une guérilla qui frappe aux portes de Bamako, mais une armée conventionnelle «hors-sol», dont le budget opérationnel dépasse celui de plusieurs ministères régaliens de la sous-région.

Par A.K. DRAMÉ



