Coopération Mali- Russie Bamako et Moscou scellent davantage leur alliance stratégique - abamako.com

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News Politique Article Politique Coopération Mali- Russie Bamako et Moscou scellent davantage leur alliance stratégique Publié le mardi 5 mai 2026 | Le 26 Mars

© Autre presse par DR

Mali-Russie

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Dans une atmosphère empreinte de solennité et de convergence de vues, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a accordé mardi dernier au palais de Koulouba, une audience décisive à l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, S.E.M. Igor GROMYKO. Cette rencontre de haut niveau souligne la vitalité d’un axe diplomatique devenu le pilier central de la souveraineté malienne.



Au cœur des échanges, la revue exhaustive de la coopération bilatérale a permis de constater une synergie sans précédent entre les deux nations. Le Chef de l’État et le diplomate russe ont passé en revue les dossiers brûlants de l’actualité nationale et régionale, marquant leur satisfaction commune quant à la fluidité des relations entre Bamako et Moscou. Loin des simples protocoles, cet entretien a servi de plateforme pour réaffirmer une vision partagée de la géopolitique sahélienne, où le Mali s’affirme chaque jour davantage comme un acteur autonome de sa propre sécurité. Le volet sécuritaire, pierre angulaire du partenariat Mali-Russie, a occupé une place prépondérante. M. Igor GROMYKO a réitéré, avec une clarté sans équivoque, l’engagement total de la Fédération de Russie aux côtés des autorités maliennes. « La Russie sera toujours l’amie du Mali », a déclaré l’Ambassadeur, soulignant que le soutien de Moscou ne faiblira pas face aux défis complexes du terrorisme international. Le diplomate a aussi salué l’efficacité de l’action conjointe menée sur le théâtre des opérations. Ce binôme stratégique, qui unit les Forces Armées Maliennes (FAMa) aux instructeurs et forces russes, continue de modifier l’équilibre des forces sur le terrain, redonnant espoir et stabilité aux populations locales.



Formulant des vœux de succès pour les prochaines étapes des opérations militaires, S.E.M. Igor GROMYKO a envoyé un message fort à la communauté internationale : le partenariat entre le Mali et la Russie s’inscrit dans la durée et la loyauté. Pour le Général d’Armée Assimi GOÏTA, cette audience confirme une fois de plus le choix stratégique du Mali de diversifier ses partenaires et de s’appuyer sur des alliances basées sur le respect mutuel et l’efficacité opérationnelle. Alors que le pays poursuit sa marche vers une stabilité durable, Moscou se positionne plus que jamais comme l’allié naturel de la Transition malienne.



I.Coulibaly