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Le Ministre Marocain des Affaires Etrangères, Nassaer Bourita à propos de la situation au Mali: Le Royaume du Maroc note une connivence désormais claire entre séparatisme et terrorisme
Publié le mardi 5 mai 2026  |  Nouvel Horizon
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© aBamako.com par A.S
Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc.
Bamako, le 29 Septembre 2020. Le président de la transition, Bah N`Daw, a reçu en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc, au Palais de Koulouba, en présence du vice-président Assimi Goïta.
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La situation au Sahel, ces derniers temps, particulièrement au Mali, est marquée par une recrudescence des violences, illustrée par des attaques coordonnées contre l’Armée malienne les 25 et 26 avril, impliquant le JNIM et des groupes séparatistes.

Face à cette situation, Rabat a exprimé ses préoccupations et (…)

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