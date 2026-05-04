Le Ministre Marocain des Affaires Etrangères, Nassaer Bourita à propos de la situation au Mali: Le Royaume du Maroc note une connivence désormais claire entre séparatisme et terrorisme

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Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc.

Bamako, le 29 Septembre 2020. Le président de la transition, Bah N`Daw, a reçu en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc, au Palais de Koulouba, en présence du vice-président Assimi Goïta.