Politique Le Ministre Marocain des Affaires Etrangères, Nassaer Bourita à propos de la situation au Mali: Le Royaume du Maroc note une connivence désormais claire entre séparatisme et terrorisme
Publié le mardi 5 mai 2026 | Nouvel Horizon
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Le président de la transition, Bah N`Daw, reçoit en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc.
Bamako, le 29 Septembre 2020. Le président de la transition, Bah N`Daw, a reçu en audience le Ministre des affaires étrangères du Maroc, au Palais de Koulouba, en présence du vice-président Assimi Goïta.