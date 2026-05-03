Le 3 mai 2026 au Mali : La liberté de la presse à l’heure du bilan - abamako.com

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News Société Article Société Le 3 mai 2026 au Mali : La liberté de la presse à l’heure du bilan Publié le mardi 5 mai 2026 | Le challenger

© aBamako.com par FS

La Maison de presse du Mali

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«Façonner un avenir de paix», tel est le thème de la célébration cette année du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse



«Façonner un avenir de paix», tel est le thème de la célébration cette année du 3 mai, Journée internationale de la liberté de la presse, instituée par l’UNESCO pour saluer le rôle essentiel des médias dans la consolidation de la démocratie.





L’événement a été célébré au Mali sous le signe du deuil imposé par les tragiques attentats du 26 avril dernier, qui a nécessité le report d’un mois du Forum panafricain des medias –FOPAME- prévu à Bamako. Le 3 mai est aussi l’occasion de faire un bilan sans complaisance de l’état de la liberté de la presse dans chaque pays, dont le nôtre.



Au Mali, ce rendez-vous annuel revêt une signification particulière dans un contexte marqué par des défis juridiques, sécuritaires et économiques persistants. Depuis environ quatre ans, l’univers médiatique malien est frappé de plein fouet par une crise sans précédent. La presse, notamment écrite, peine à survivre face aux difficultés économiques et aux pressions judiciaires, d’où un bilan que certains qualifient de sombre.



L’année 2025 aura été particulièrement éprouvante pour les professionnels des médias. Jamais, toutes catégories confondues, ils n’avaient ressenti un tel niveau d’inquiétude. Plusieurs journalistes ont été confrontés à des procédures judiciaires, et nombre de contentieux restent encore en cours en 2026. Dans ce climat, la peur conduit parfois à l’autocensure, alors même que la mission du journaliste consiste à informer avec rigueur, sans complaisance.



Indépendance éditoriale, précarité économique, sécurité des journalistes.



Informer, ce n’est pas ménager, mais mettre en lumière les réalités, même les plus sensibles. Face à ces contraintes, certains professionnels ont été contraints de délaisser leur plume, faute de garanties suffisantes pour exercer sereinement leur métier. Malgré tout, les médias maliens s’efforcent de jouer leur rôle en informant les citoyens et en contribuant au débat public. Radios de proximité, télévisions, presse écrite et médias en ligne demeurent des relais essentiels entre gouvernants et populations. En dépit des difficultés, les journalistes continuent de défendre une information pluraliste et accessible. Cependant, cette mission s’exerce dans un environnement particulièrement contraignant. L’insécurité dans certaines régions limite l’accès à l’information et expose les journalistes à des risques accrus.





En revanche, l’existence d’organes de régulation, le dynamisme des associations de presse et l’essor des médias numériques témoignent d’une certaine vitalité du secteur. Des initiatives de formation contribuent également à renforcer les compétences des journalistes. Toutefois, ces avancées restent fragiles. L’indépendance éditoriale, la précarité économique des entreprises de presse et la sécurité des journalistes demeurent des préoccupations majeures. De nombreux médias fonctionnent avec des ressources limitées, ce qui peut affecter la qualité de l’information et les exposer à diverses influences.





Nouveaux défis



L’un des constats majeurs reste la persistance de pressions multiformes sur les journalistes. Qu’elles soient politiques, économiques ou sociales, ces pressions entravent la liberté de ton et favorisent l’autocensure. Dans certains cas, les journalistes sont confrontés à des menaces ou à des intimidations, fragilisant davantage leur travail.



En outre, l’essor des réseaux sociaux pose de nouveaux défis. La prolifération de fausses informations et de contenus non vérifiés met à rude épreuve la crédibilité des médias traditionnels. Dans ce contexte, le respect de l’éthique et de la déontologie journalistique apparaît plus que jamais comme une exigence incontournable.





À l’heure du bilan, la Journée internationale de la liberté de la presse au Mali appelle à un sursaut collectif. Les autorités sont invitées à renforcer les mécanismes de protection des journalistes et à garantir un environnement favorable à l’exercice du métier. Les acteurs des médias, quant à eux, doivent poursuivre leurs efforts pour promouvoir un journalisme responsable, indépendant et professionnel. La liberté de la presse ne saurait être effective sans un engagement commun de l’ensemble des parties prenantes : pouvoirs publics, professionnels des médias et société civile. Car la presse constitue un pilier fondamental de toute société démocratique.



En toute liberté et en toute responsabilité





Le 3 mai est donc bien plus qu’une célébration. C’est un moment de réflexion et d’engagement pour un avenir où la presse malienne pourra pleinement jouer son rôle, en toute liberté et en toute responsabilité. Malheureusement, la commémoration de cette année intervient dans un contexte de deuil national, à la suite des événements tragiques du 25 avril dernier.



