Parcours du Général de division Oumar Diarra - abamako.com

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News Politique Article Politique Parcours du Général de division Oumar Diarra Publié le mardi 5 mai 2026 | L’Essor

© aBamako.com par A.S

Réunion de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord d`Alger

Bamako, le 08 février 2021. Le Giz, la Minusma et le ministère malien de la Réconciliation nationale ont ouvert à l`hôtel Radisson, une réunion dite de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d`Alger, sur certains aspects de Défense et de Sécurité Tweet



Moins d’une semaine après les obsèques du ministre d’état, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général d’armée Sadio Camara, qui a trouvé la mort lors des attaques terroristes du 25 avril dernier, le Chef de l’état vient d’opérer un changement à la tête de l’Armée



Alors que lui-même garde le portefeuille de ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général d’armée Assimi Goïta a nommé à ses côtés, celui qui était jusque-là le chef d’état-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra, au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants.





L’annonce a été faite hier par le ministre-secrétaire général de la Présidence, Dr Alfousseyni Diawara, qui a lu le décret lors d’un flash spécial sur la télévision nationale. Le Général de division Oumar Diarra a un parcours qui milite en sa faveur. Il a été nommé chef d’état-major général des Armées le 2 septembre 2020, après avoir dirigé l’Armée de terre.



Auparavant, il avait occupé le poste d’adjoint au chef d'état-major de l'Armée de terre, conseiller à l’état-major particulier du Président de la République. Le Général de division Oumar Diarra fut aussi commandant de région militaire, commandant de zone de défense, chef secteur opérationnel, sous-chef d'état-major chargé des opérations à l'état-major de l'Armée de terre. Il a, par ailleurs, été le coordinateur des centres d'instruction des recrues au niveau de l’Armée de terre, officier d'état-major à la cellule formation et entraînement de la mission des Nations unies au Darfour.



Toujours en contact avec les hommes sur le terrain, le Général de division Oumar Diarra voit juste ses responsabilités renforcées avec cette nomination. Figure centrale de l'appareil sécuritaire au cours des dernières années, il allie désormais le leadership opérationnel avec une responsabilité politique de premier plan, confirmant ainsi son rôle dans la conduite de la stratégie nationale de défense et de sécurité.



Souleymane SIDIBE