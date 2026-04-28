Politique Parcours du Général de division Oumar Diarra
Publié le mardi 5 mai 2026 | L’Essor
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Réunion de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord d`Alger
Bamako, le 08 février 2021. Le Giz, la Minusma et le ministère malien de la Réconciliation nationale ont ouvert à l`hôtel Radisson, une réunion dite de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d`Alger, sur certains aspects de Défense et de Sécurité