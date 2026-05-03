Attaques au Mali : “Kidal sera reprise bientôt” selon Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission Défense du CNT - abamako.com

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News Politique Article Politique Attaques au Mali : “Kidal sera reprise bientôt” selon Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission Défense du CNT Publié le mardi 5 mai 2026 | Africa radio

© aBamako.com par MS

Fousseyni Ouattara

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Actus. Fousseynou Ouattara est le vice-président de la Commission de Défense, sécurité et protection civile du Conseil national de transition au Mali. Il était l’invité d’Africa radio mardi 05 mai 2026 à 07h45.



Interrogé sur l’état du pays après les attaques, Fousseynou Ouattara estime que la situation reste globalement maîtrisée en dehors de certaines zones du Nord. “Actuellement la situation est très calme dans beaucoup de localités, à part le Nord, vers Kidal. Mais les affrontements se poursuivent”. Il affirme que les forces maliennes continuent leurs opérations militaires : “L’armée malienne bombarde certains bases terroristes quand on les découvre, et certains attroupements de terroristes. Les terroristes sont en déroute, et se regroupent dans des bases”.



