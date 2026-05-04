Mali : le lycée français de Bamako bascule à distance, des personnels rappelés en urgence

Après les récents affrontements au Mali, le lycée français de Bamako passe en enseignement à distance
Le lycée français de Bamako (Mali) a suspendu ses cours en présentiel depuis le lundi 4 mai, basculant en enseignement à distance.
Dans un message aux familles, l’établissement indique ne pas savoir combien de temps cette situation va durer, tout en assurant maintenir la continuité pédagogique.
Des personnels français évacués
Selon la direction, plusieurs enseignants détachés ont été rappelés en France ces derniers jours. Tous les salariés français, à l’exception du proviseur, ont reçu l’ordre de quitter le pays.