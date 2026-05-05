Sport : Le Mali accueille en juin prochain le Championnat d’Afrique de Taekwondo 2026 à Bamako - abamako.com

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News Sport Article Sport Sport : Le Mali accueille en juin prochain le Championnat d’Afrique de Taekwondo 2026 à Bamako Publié le mardi 5 mai 2026 | aBamako.com

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La Fédération malienne de taekwondo a annoncé, ce mardi 5 mai 2026, l’organisation du Championnat d’Afrique de taekwondo, prévu du 30 mai au 2 juin 2026 au Palais des Sports de Bamako. L’événement réunira plus de 44 nations africaines et plus de 600 participants, dont des athlètes, entraîneurs et officiels.



Les compétitions couvriront toutes les disciplines, notamment le Kyorugi (combat), le Poomsae (formes techniques) ainsi que les épreuves de Para-taekwondo. Au-delà du sport, ce championnat vise à promouvoir l’inclusion, mobiliser la jeunesse autour des valeurs de discipline et renforcer le rayonnement international du Mali.



Soutenue par les autorités nationales, cette compétition constitue une opportunité stratégique pour positionner le Mali comme une destination crédible pour les grands événements sportifs internationaux.

