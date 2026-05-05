Bamako: Ouverture des travaux de la 3ᵉ session du Comité de pilotage du Recensement Général Agricole - abamako.com

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News Politique Article Politique Bamako: Ouverture des travaux de la 3ᵉ session du Comité de pilotage du Recensement Général Agricole Publié le mardi 5 mai 2026 | aBamako.com

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La troisième session du Comité de pilotage du Recensement Général Agricole (RGA) s’est tenue ce mardi 5 mai 2026 dans la salle de conférence du ministère de l’agriculture en présence de plusieurs ministres du gouvernement et des représentants de la banque mondiale



Cette rencontre a permis de faire le point sur l’état d’avancement des activités, notamment après l’achèvement des opérations de collecte sur le terrain. Malgré des difficultés liées aux contraintes sécuritaires, logistiques et climatiques, la majorité des localités a pu être couverte.



Les participants ont également examiné les résultats préliminaires du recensement et échangé sur les orientations à donner pour une exploitation efficace des données en vue de l’élaboration des rapports définitifs.



Le Recensement Général Agricole constitue un outil stratégique pour le Mali, permettant de disposer de statistiques fiables afin de mieux planifier le développement du secteur agricole et renforcer la prise de décision.