Enlèvement de Mountaga C Tall: le Barreau du Mali condamne et exige sa libération immédiate - abamako.com

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News Société Article Société Enlèvement de Mountaga C Tall: le Barreau du Mali condamne et exige sa libération immédiate Publié le mardi 5 mai 2026 | aBamako.com

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Gestion de la transition / Me Mountaga Tall : `` Le changement de gouvernement le 21 novembre 2024 a parachevé la mise à l’écart du M5-RFP``

Le président du Congrès National d`Initiative Démocratique CNID – Faso Yiriwa Ton, Me Mountaga Tall, a honoré sa traditionnelle présentation de vœux à la presse malienne le mercredi 15 janvier 2025 en présence du président de la maison de la presse Bandiougou Dante et des responsables des faitières. Tweet





Déclaration de prostitution du Barreau contre l’enlèvement de Maître Mountaga C TALL AVOCAT au Barreau du Mali



Le 03 mai 2026, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Mali a appris avec une vive préoccupation l'enlèvement de Maitre Mountaga C. TALL, Avocat au Barreau du Mali, en son domicile sis à Faladié, Bamako, par des individus encagoulés, dans la nuit du 02 mai 2026, au-delà de 23 heures.



Cet acte, opéré en dehors de tout cadre légal, constitue une violation flagrante des principes fondamentaux et universels des droits de l'homme.



Depuis cette date, malgré les recherches intenses et les démarches entreprises auprès des autorités, nul n'est parvenu ni à identifier les personnes qui en sont auteurs, ni à connaitre le motif de leurs agissements, ni à localiser notre confrère retenu contre son gré.



Le Barreau du Mali rappelle que la séquestration, l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou à la liberté individuelle de la personne humaine constituent des infractions pénales dans un Etat de droit.



En cette circonstance alarmante, le Barreau du Mali réaffirme sa solidarité indéfectible avec Maître Mountaga C. TALL, avec sa famille et appelle l'ensemble des confrères à rester mobilisés, vigilants et à dénoncer de telles pratiques.



L'Avocat est un acteur et un pilier indispensable de la Justice, porter atteinte à son intégrité, sans respecter les formes légales, c'est:



Museler la défense et intimider l'ensemble du corps judiciaire;



Violer le secret professionnel, l'enlèvement de notre confrère ayant été accompagné de la confiscation de son téléphone portable;



Fragiliser les droits des citoyens qui ne peuvent plus compter sur une défense libre et indépendante;



Décrédibiliser l'Etat et ses Institutions.



En conséquence, le Barreau du Mali:



1. Condamne avec la plus grande fermeté cet acte extrajudiciaire qui constitue une pratique liberticide incompatible avec le droit et les engagements internationaux du Mali;



2. Exige la libération immédiate et sans condition de Maître Mountaga C. TALL;



3. Appelle les autorités administratives et sécuritaires à faire immédiatement toute la lumière sur les circonstances de cet enlèvement et à en tirer les conséquences de droit;



4. Invite les autorités compétentes à œuvrer pour la préservation de la liberté de notre confrère et de son intégrité physique et morale;



5. Se réserve le droit d'engager tous les actes judiciaires nationaux et internationaux nécessaires pour faire cesser cette violation grave des droits humains de notre confrère.



Fait à Bamako, le 05 Mai 2026



Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Mali



ORDRE DES AVOCATS D



Le Batonniet



Souleymane SOUMOUNTERA

