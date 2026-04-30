Mairie de la commune IV : Soupçons de détournement de 83,48 millions F CFA - abamako.com

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News Politique Article Politique Mairie de la commune IV : Soupçons de détournement de 83,48 millions F CFA Publié le mercredi 6 mai 2026 | Mali Tribune

© aBamako.com par momo

Vérificateur Général

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Après le passage du Vérificateur général, 83 480 730 de FCFA d’irrégularités financières ont été décelées à la mairie de la Commune IV sur les exercices 2022 à 2025.



Il reste à ce jour 62,74 millions de F CFA à régulariser après la justification de 20, 73 millions de F CFA suite aux travaux de vérification.





La gestion de la Commune IV du District de Bamako a fait l’objet d’une vérification financière au titre au titre des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 (30 juin). Elle avait pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la conformité des actes de gestion des organes délibérant et exécutif. Les travaux ont porté sur l’exécution des dépenses de fonctionnement et d’investissement, la mobilisation des recettes et leur reversement, la gouvernance administrative, la gestion de l’état civil et la tenue de la comptabilité-matières.



Cette mission de vérification a mis en exergue des irrégularités administratives et des irrégularités financières.



La mission de vérification a constaté que la Commune IV du District de Bamako ne tient pas tous les documents de la comptabilité-matières. Elle ne procède pas à la tenue régulière de registres d’état civil. Elle n’informe pas les candidats dont les offres n’ont pas été retenues. La Direction régionale du contrôle financier du District de Bamako n’établit pas de rapport sur la situation financière de la Commune IV.



Au regard de ces constatations, l’équipe de vérification a recommandé au Maire de la Commune IV du District de Bamako de veiller à la tenue de tous les documents de la comptabilité-matières, conformément à la réglementation en vigueur ; de veiller à la transcription des jugements supplétifs d’actes de naissance de l’année en cours dans le registre pour les actes de naissance et d’informer les candidats dont les offres n’ont pas été retenues conformément à la réglementation en vigueur.





Le comptable-matières de la Commune IV du District de Bamako doit tenir l’ensemble des documents de la comptabilité-matières conformément à la réglementation en vigueur.



Quant à l’Officier d’état civil du Centre principal d’état civil de la Commune IV, il doit transcrire les jugements supplétifs d’actes de naissance de l’année en cours dans le registre de naissance.



Le Directeur régional du contrôle financier du District de Bamako doit produire les rapports trimestriels d’ensemble de la situation financière de la Commune et les adresser au représentant de l’État.



La vérification a également relevé des irrégularités financières d’un montant total de 83 480 730 F CFA. Sur ce montant, 20 734 400 F CFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification. Le reliquat non régularisé s’élève à 62 746 330 F CFA. Ces irrégularités sont relatives au non-reversement de recettes issues de la célébration des mariages pour un montant total de 33 594 500 F CFA ; au non-recouvrement de recettes de taxes municipales pour un montant total de 8 473 000 F CFA ; à l’octroi d’avantages indus pour un montant total de 8 500 000 F CFA ; à l’octroi d’avantages indus pour un montant total de 5 754 830 F CFA ; au non-reversement de taxes municipales collectées pour un montant total de 2 624 000 F CFA et à la réception de travaux non conformes pour un montant total de 3 800 000 F CFA.



Les faits relevés dans le rapport de vérification et susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale et à la législation budgétaire et financière concernant ces irrégularités financières ont été dénoncés au Président de la Section des Comptes de la Cour Suprême et au Procureur de la République financier.





Source : Sercom BVG



