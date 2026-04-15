Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 06 mai 2026 - abamako.com

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News Politique Article Politique Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 06 mai 2026 Publié le mercredi 6 mai 2026 | Primature

© Autre presse par DR

Première session confédérale du Conseil des Ministres à Bamako

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Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 6 mai 2026, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- procédé à des nominations ;

- et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

1. Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant modification du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015, modifié, portant Code des Marchés publics et des Délégations de Service public.



Les procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de

service public sont régies par le Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des

Marchés publics et des Délégations de Service public.



L’application de ce décret a révélé des insuffisances qu’il convient de corriger.

Le projet de décret, adopté, corrige ces insuffisances et élargit le champ d’exclusion du Code des

Marchés publics et des Délégations de Service public aux dépenses exécutées à travers les régies

spéciales d’avances.



2. Sur le rapport du ministre de l’Industrie et du Commerce, le Conseil des Ministres a adopté :

a. un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales en matière d’Industrie ;

b. un projet de décret fixant le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales en matière de Commerce.



La suppression de la Collectivité territoriale Cercle et des Communes du District de Bamako est

consécutive à l’adoption de la Loi n°2023-002 du 13 mars 2023 portant modification de la Loi

n°2012-006 du 23 janvier 2012 portant principes fondamentaux de l’organisation administrative du

Territoire.



Cette suppression a rendu nécessaire la relecture des Décrets n°2014-0791/P-RM du 14 octobre 2014 et n°2018-0632/P-RM du 8 août 2018 fixant respectivement le détail des compétences transférées de l’Etat aux Collectivités territoriales dans les domaines du Commerce et de l’Industrie.



Les projets de décret, adoptés, réorganisent l’exercice des compétences transférées de l’Etat aux

Collectivités territoriales Commune, Région et District de Bamako et précisent l’appui-conseil que

les services centraux et déconcentrés du Ministère de l’Industrie et du Commerce doivent leur

apporter.



Sur le rapport du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, le

Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant dénomination des voies, places et

établissements publics dans le District de Bamako et les Régions.



Au lendemain de l’indépendance, les Autorités de notre pays ont entrepris des actions de restauration

de l’histoire et de réhabilitation des Femmes et Hommes qui ont contribué à la grandeur de notre

peuple.



Malgré les efforts consentis, de nombreuses figures illustres sont tombées dans l’oubli.

Ainsi, dans le cadre de l’affirmation de la Souveraineté et de l’Identité nationale, il est nécessaire de

réhabiliter et de valoriser les personnalités qui ont marqué la vie de notre pays par leurs hauts faits,

sciences, savoirs et savoir-faire.



Le projet de décret, adopté, permet de donner les noms de certaines personnalités à des voies, places

et établissements publics dans le District de Bamako et dans les Régions, de faire connaître leur

histoire et de préserver notre patrimoine culturel et historique.



AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :



AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

- Grade de Général de Division, à titre exceptionnel :

Général de Brigade Elisée Jean DAO de la Garde nationale du Mali.

- Chef d’Etat-major général des Armées :

Général de Division Elisée Jean DAO de la Garde nationale du Mali.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L’HOMME

- Chef de Cabinet :

Monsieur Bakary Soliba COULIBALY, Magistrat.

- Chargé de mission :

Madame Laurence DOUYON, Juriste ;



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

- Sous-préfet du 1er Arrondissement du District de Bamako :

Monsieur Djigui DIARRA, Administrateur civil.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Lontou :

Madame Mariam NIANGALY, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Faléa :

Monsieur Assaleh AG RHISSA, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Faraba :

Monsieur Ousmane DIEPKILE, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Kassama :

Monsieur Zacarie DIARRA, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Téchibé :

Madame Djénébou SAMAKE, Ingénieur informaticien.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Tienfala :

Madame Nene DICKO, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Touba :

Monsieur Souleymane TAMBOURA, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Misséni :

Monsieur Issa SAMAKE, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Zégoua :

Monsieur Aboubacar TRAORE, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Nongo-Souala :

Madame Fatoumata TRAORE, Ingénieur informaticien.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Tamani :

Monsieur Moussa TESSOUGUE, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Monimpébougou :

Monsieur Ibrahima MAIGA, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Sansanding :

Madame Fatoumata SIBY, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Douékiré :

Monsieur Anyè Pierre ARAMA, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Dangha :

Adjudant-chef Moussa BANOU.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Ouinerden :

Adjudant-chef Lamine BAGAYOKO.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Mékoreye :

Adjudant-chef Major Michel DAKOUO.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Magnadaoué :

Adjudant-chef Labass DIARRA.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Amastrakat :

Adjudant-chef Alassane SIDIBE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Tinzawatène :

Adjudant-chef de Police Sékou Oumar DIONSAN.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Gueljiat :

Adjudant-chef Karamoko TRAORE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Terist :

Adjudant-chef major Mamadou DIALLO.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Dadate :

Adjudant de Police Ibrahim GARBA.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Tayhoten :

Adjudant-chef major Moussa AG ALHASSANE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Alhank :

Adjudant-chef major Abdrahamane MARIKO.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Haïgana :

Adjudant-chef Nourdine Moussa MAIGA.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Inhinita :

Adjudant-chef de Police Boubacar Balla SAMAKE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Alata (Sahen) :

Monsieur Youssouf OUATTARA, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Gavinané :

Monsieur Amadou KEITA, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Simbi :

Adjudant Adama NAMPARE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Dioumara :

Monsieur Ibrahima Tiéna BORE, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Koréra Koré :

Madame Fatoumata DIAKITE, Administrateur des Arts et de la Culture.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Balia :

Monsieur Salif KANE, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Kalana :

Monsieur Mohamed Ikane AG AGALY, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Manankoro :

Monsieur Yaya SANOGO, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Sanso :

Monsieur Seydou GUINDO, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Tiongui :

Monsieur Oumar TRAORE, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Diaramana :

Monsieur Tayourou COULIBALY, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Mièna :

Monsieur Missaque COULIBALY, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Sourountouna :

Monsieur Bakary OUATTARA, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Timissa :

Adjudant-chef major Daouda KONE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Gallou :

Adjudant-chef Oumar DEMBELE.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Kanioumé :

Monsieur Issa ALASSANE, Secrétaire d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Boulkessi :

Adjudant-chef Agaly AG MOUSSA TIMIKA.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Niagassadiou :

Sous-lieutenant Habiboulahi Boubacar DIALLO.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Goundaka :

Monsieur Mohamed AG ALHASSANE, Attaché d’Administration.

- Sous-préfet de l’Arrondissement de Menthely :

Adjudant-chef major de Police Agaly AG MADOUGOU.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

- Attache de Défense auprès de l’Ambassade du Mali à Bruxelles (Belgique) :

Colonel Diakaridia SIDIBE.

- Secrétaire Agent Comptable auprès de l’Ambassade du Mali à Luanda (Angola) : Monsieur Amadou Beïdy DAFFE, Contrôleur des Finances.

- Secrétaire Agent Comptable auprès de l’Ambassade du Mali à Riyad (Royaume d’Arabie Saoudite) :

Monsieur Ibrahim KEBE, Contrôleur du Trésor.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

- Secrétaire général de la Commission nationale malienne pour l’UNESCO et l’ISESCO :

Monsieur Hady DIALLO, Enseignant-chercheur.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DE L’EAU

- Chef de Cabinet :

Monsieur Mohamed SOGODOGO, Spécialiste en Suivi-évaluation.

- Conseillers techniques :

Monsieur Sidiki TANGARA, Ingénieur de l’Industrie et des Mines ;

Madame Fatoumatou Abdou MAIGA, Ingénieur de l’Industrie et des Mines ;

Madame Kadiatou Thérèse DEMBELE, Enseignant-chercheur.

- Chargé de mission :

Madame Arkia GAKOU, Spécialiste en Energies renouvelables.



AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE

- Chef de Cabinet :

Monsieur Modibo SOGOBA, Enseignant-chercheur.

- Chargés de mission :

Monsieur Sambou Jules SISSOKO, Journaliste et Réalisateur ;

Monsieur Ousmane CONDE, Spécialiste en Logistique et Commerce international ;

Monsieur Alkaya AMADOU, Professeur de l’Enseignement secondaire ;

Madame Djénébou DIABATE, Administrateur civil.



AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, CHARGE DE L’INSTRUCTION CIVIQUE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE

- Chef de Cabinet :

Monsieur Moussa BAMBARA, Spécialiste en Gestion des Programmes de Développement.

- Chargés de mission :

Monsieur Boubacar Diadié SANGHO, Juriste ;

Madame Aissata MAIGA, Spécialiste en Ingénierie financière ;

Monsieur Mamadou BERTHE, Juriste ;

Madame Mariétou COULIBALY, Spécialiste en Gestion Logistique et Transport ;

Monsieur Oumar KEITA, Gestionnaire des Ressources humaines.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

1. Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil de Ministres de l’organisation du concours inter-écoles de salubrité, d’hygiène et

d’assainissement dans les Etablissements scolaires des Académies d’Enseignement de

Bamako, Kalabancoro et Kati.



Ce concours, placé sous le thème : « L’école, creuset de citoyens responsables pour un cadre de vie

propre et sain », s’inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de la Politique nationale d’Assainissement et des activités de l’Année de l’Education et de la Culture.



Le concours inter-écoles de salubrité, d’hygiène et d’assainissement, qui participe au renforcement

de l’éducation environnementale en milieu scolaire, vise à promouvoir des comportements responsables et durables face aux défis persistants liés à la propreté des espaces scolaires et à l’hygiène en général.

Le lancement officiel de la phase opérationnelle du concours est prévu le 7 mai 2026, à Bamako.



2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a appelé la population au respect strict des mesures de

prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 6 mai 2026



Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

Chevalier de l’Ordre national

