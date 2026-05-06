Armée :Elisée Jean Dao promu Général de Division et nommé Chef d’État-major général des Armées - abamako.com

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News Politique Article Politique Armée :Elisée Jean Dao promu Général de Division et nommé Chef d’État-major général des Armées Publié le mercredi 6 mai 2026 | aBamako.com

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Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi 6 mai 2026, d’importantes décisions ont été prises au titre du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, marquant une évolution notable au sein de la hiérarchie militaire.





À titre exceptionnel, le Général de Brigade Elisée Jean Dao, issu de la Garde nationale du Mali, a été élevé au grade de Général de Division. Cette promotion témoigne de la reconnaissance de son engagement, de son expérience et de son leadership au service des forces armées.



Dans la continuité de cette distinction, le Général de Division Elisée Jean Dao a également été nommé Chef d’État-major général des Armées. Cette fonction stratégique le place à la tête de l’ensemble des forces armées, avec pour mission principale de coordonner les opérations militaires, renforcer la sécurité nationale et poursuivre les efforts de stabilisation du pays