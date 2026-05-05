Message de félicitations et d’encouragements aux FAMa, suite à la nomination du Général Oumar Diarra au poste de Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense. - abamako.com

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News Politique Article Politique Message de félicitations et d’encouragements aux FAMa, suite à la nomination du Général Oumar Diarra au poste de Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense. Publié le jeudi 7 mai 2026 | aBamako.com

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Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet



C'est avec une satisfaction renouvelée que l'ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a appris la nomination du Général Oumar Diarra aux hautes fonctions de Ministre délégué, auprès du Ministre de la Défense et des Anciens combattants.



Cette nomination rassure quant à la poursuite du gigantesque chantier déjà entrepris par feu Général d’Armée Sadio Camara et met en confiance le peuple malien et les amis sincères du Mali quant à la poursuite et l'intensification de la montée en puissance des FAMa, qui constituent le véritable espoir de notre peuple pour la pérennisation et la consolidation définitive de sa souveraineté retrouvée.



Choguel se dit convaincu, que la présence du Général Oumar Diarra au Gouvernement, aux côtés de son frère d’arme, le Président de la Transition, Chef de l’État, Ministre de la Défense et des anciens Combattants, grâce à sa confiance renouvelée en lui, et grâce à ses qualités et capacités personnelles, l'action de redressement et de la Refondation de l'outil de défense de notre pays, entamée depuis cinq ans, va s'accélérer, s'intensifier et se densifier.

L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla MAÏGA réitère et garantit son soutien indéfectible et inconditionnel aux FAMa.

Choguel se dit persuadé qu’In fine, le peuple malien et ses peuples frères de l'AES vaincront le terrorisme. In shâ Allah.

Bonne chance et succès, Général !

Bamako, le 05 mai 2026.

Equipe Com/ PM Choguel

