Politique Général de division Oumar Diarra : «La seule chose qui vaille, c’est la défense du Mali jusqu’au sacrifice ultime»
Publié le jeudi 7 mai 2026 | L’Essor
|
© aBamako.com par A.S
Réunion de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord d`Alger
Bamako, le 08 février 2021. Le Giz, la Minusma et le ministère malien de la Réconciliation nationale ont ouvert à l`hôtel Radisson, une réunion dite de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d`Alger, sur certains aspects de Défense et de Sécurité