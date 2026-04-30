Général de division Oumar Diarra : «La seule chose qui vaille, c’est la défense du Mali jusqu’au sacrifice ultime» - abamako.com

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News Politique Article Politique Général de division Oumar Diarra : «La seule chose qui vaille, c’est la défense du Mali jusqu’au sacrifice ultime» Publié le jeudi 7 mai 2026 | L’Essor

© aBamako.com par A.S

Réunion de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord d`Alger

Bamako, le 08 février 2021. Le Giz, la Minusma et le ministère malien de la Réconciliation nationale ont ouvert à l`hôtel Radisson, une réunion dite de niveau décisionnel des parties maliennes à l`Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d`Alger, sur certains aspects de Défense et de Sécurité Tweet

Le Général de division Oumar Diarra nommé lundi dernier ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants a entamé sa mission gouvernementale. Il a participé hier mercredi à sa toute première session du conseil des ministres.



Après ce conseil, il a accordé une interview à la presse. Selon lui, la mission que le Président de la Transition a bien voulu lui confier est déterminante. Conscient de l'ampleur de la tâche, il a affirmé en mesurer toute la responsabilité. «Nous allons poursuivre avec un état d’esprit d’engagement, de détermination et de dévouement», a-t-il promis. Le ministre délégué a assuré qu’il n’y a plus de place pour la distraction. Pour lui, la seule chose qui vaille aujourd’hui, c’est la défense de l’intégrité du territoire malien ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. « Nous sommes engagés pour cela, nous nous sommes engagés avec honneur et abnégation pour cette mission, et nous allons la poursuivre au prix du sacrifice ultime, comme ce fut le cas pour feu le Général d’armée Sadio Camara», a-t-il insisté, avant d’ajouter : «pas de distraction, pas de perturbation, engageons-nous. La mission est là et nous allons la réussir ».

Le Général de division Oumar Diarra a invité la population à continuer de soutenir les Forces armées maliennes (FAMa), tout en la remerciant pour tous les sacrifices consentis. Selon lui, les populations n’ont d’autre rempart que leur Armée. S’adressant toujours aux citoyens, il a insisté sur la nécessité d’éviter tout amalgame. «L’amalgame est précisément ce que les terroristes recherchent : mettre les communautés et les ethnies dos à dos. Il ne faut pas que nous allions dans ce sens. Nous sommes un peuple civilisé et responsable et les populations maliennes sont résilientes. Aujourd’hui, tout doit être fait pour éviter les amalgames», a-t-il insisté.

En cas de situations confuses ou de présence d'individus au comportement suspect, il a exhorté les populations à informer les Forces de défense et de sécurité. «Ne compliquez pas les choses, informez-nous. Notre rôle est de mener cette mission et nous allons la mener jusqu’au bout», a-t-il conclu.



Souleymane SIDIBE

