Page noire : Le prêcheur Madou Doumbia s’éteint à 76 ans - abamako.com

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News Société Article Société Page noire : Le prêcheur Madou Doumbia s’éteint à 76 ans Publié le jeudi 7 mai 2026 | L’Essor

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Le célèbre prêcheur Cheick Mamadou Doumbia communément appelé Madou Doumbia est décédé ce mercredi 6 mai dans l'après-midi des suites d'une longue maladie. Il avait 76 ans. L'information a été rendue publique par le ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes



Le chef de ce département a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt durement éprouvée, ainsi qu’à la communauté musulmane du Mali.





Mahamadou Koné a salué la mémoire d’un éminent guide religieux, véritable baobab du prêche au Mali. Il dira que le defunt a consacré sa vie à la transmission du savoir islamique avec rigueur, sagesse et dévouement. «Son engagement constant et la qualité de ses enseignements resteront à jamais gravés dans les cœurs», a-t-il témoigné



Érudit musulman, Cheick Mamadou Doumbia était non-voyant. Toutefois, ce handicap ne l’empêchait nullement de décrypter, parfois avec une touche d’humour, les travers de la société et de sensibiliser sur les valeurs et les bonnes pratiques à adopter.



Mohamed DIAWARA