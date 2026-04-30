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Page noire : Le prêcheur Madou Doumbia s’éteint à 76 ans
Publié le jeudi 7 mai 2026  |  L’Essor
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Le célèbre prêcheur Cheick Mamadou Doumbia communément appelé Madou Doumbia est décédé ce mercredi 6 mai dans l'après-midi des suites d'une longue maladie. Il avait 76 ans. L'information a été rendue publique par le ministère des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes

Le chef de ce département a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt durement éprouvée, ainsi qu’à la communauté musulmane du Mali.


Mahamadou Koné a salué la mémoire d’un éminent guide religieux, véritable baobab du prêche au Mali. Il dira que le defunt a consacré sa vie à la transmission du savoir islamique avec rigueur, sagesse et dévouement. «Son engagement constant et la qualité de ses enseignements resteront à jamais gravés dans les cœurs», a-t-il témoigné

Érudit musulman, Cheick Mamadou Doumbia était non-voyant. Toutefois, ce handicap ne l’empêchait nullement de décrypter, parfois avec une touche d’humour, les travers de la société et de sensibiliser sur les valeurs et les bonnes pratiques à adopter.

Mohamed DIAWARA
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L’Essor N° 17187 du 17/5/2012

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