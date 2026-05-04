Assimi Goïta offre deux forages aux 1008 logements - abamako.com

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News Politique Article Politique Assimi Goïta offre deux forages aux 1008 logements Publié le jeudi 7 mai 2026 | Le challenger

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Deux forages ont été inaugurés le lundi 4 mai 2026 aux 1008 logements sociaux, dans le sixième arrondissement du District de Bamako.

Ces infrastructures hydrauliques, réalisées dans le cadre des œuvres sociales du chef de l’Etat, procèdent de la volonté des autorités d’améliorer durablement les conditions de vie des populations, notamment par un meilleur accès aux services sociaux de base. Ces forages constituent les 510è et 511è réalisations du programme.

Sénégal : ça sent le roussi entre le PR et le PM

«Dans les jours à venir, moi-même je ferai face aux Sénégalais pour faire le bilan de mes deux années à la Primature », a déclaré Ousmane Sonko au téléphone, selon certaines sources sur les réseaux sociaux, à l’occasion d’une activité de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS). « Je ferai le bilan de tout ce que nous avons eu à accomplir dans tous les secteurs », a- t-il insisté.

C’était au lendemain de la sortie du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui avait déclaré, samedi soir, face à la presse que « si Ousmane Sonko reste Premier ministre, c’est parce que, jusqu’ici, il bénéficie de ma confiance ».

TV5-Monde interdite au Burkina Faso

Selon le communiqué publié le mardi 5 mai 2026, le Conseil supérieur de la Communication (CSC), a, par décision numéro 2026-018/CSC du 05 mai 2026, interdit la diffusion des programmes de la chaîne de télévision TV5 Monde au Burkina Faso. Cette décision fait suite au constat de nombreux manquements à la loi, à l’éthique et à la déontologie dans le traitement de sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et à l’actualité relative aux attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali. D’après ledit communiqué, des dérapages similaires avaient été constatés dans ce média en 2024 et avaient conduit à sa suspension temporaire, par deux fois par le CSC, successivement le 27 avril et le 18 juin 2024.



La France annonce la mort de deux de ses soldats

Selon des informations circulant sur les réseaux sociaux, l'armée française a annoncé la mort de deux de ses soldats. Il s’agit du sergent Bin Chen (33 ans, 1er régiment étranger du génie) et le caporal-chef Axel Delplanque (24 ans, 6è régiment du génie et du 13e bataillon de chasseurs alpins). Officiellement, ils auraient succombé à une crise cardiaque au cours d'une plongée de nuit dans la Maine, à Angers, dans le cadre d’un stage de formation des plongeurs de combat du génie. Dieu connaît le sexe des anges !

Source : Le Challenger