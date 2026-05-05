Entre Nous: Apaisement, responsabilité, discernement - abamako.com

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News Société Article Société Entre Nous: Apaisement, responsabilité, discernement Publié le jeudi 7 mai 2026 | Le challenger

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Les événements tragiques du 25 avril ont ébranlé la cohésion sociale, notamment à Bamako, où se sont produites d’horribles scènes. Visées pour cibles, d’innocentes personnes ont passé le mauvais quart d’heure - pour ne pas dire pire - sur la seule base de leur apparence physique, de la couleur de leur peau ou de leur style vestimentaire. Une confusion à l’origine du drame qui a coûté la vie à Abdoulaye Diarra dit Diarrakè, un jeune

gardien sans histoire lynché à mort aux environs du ‘’Rail-da’’.

D’autres innocents, plus chanceux, ont échappé au même sort grâce à la promptitude des forces de sécurité arrivées à temps pour les extirper d’une foule choisissant ses proies sur la base du délit de faciès. Dans la foulée de ces tragiques événements, de nombreux avis de recherche ont été émis par certaines familles restées sans nouvelles de leurs proches.

Sur les réseaux sociaux, ont été lancés des appels à la violence contre des citoyens jugés assez critiques contre les autorités.

Cela n’est pas acceptable dans une République. De tels dérapages conduisent à des tragédies si ne sont pas prises des mesures responsables pour les stopper. est vivement interpellé par ces messages qui sèment les germes de la violence et de la haine le Procureur de la République en charge du Pôle national de lutte contre la

cybercriminalité. Plus qu’un simple communiqué de mise en garde, il doit sévir avec la plus grande fermeté contre tous ceux qui appellent à attaquer les domiciles ou les parents d’untel ou d’untel. Le Procureur général près la Cour d’appel de Bamako doit instruire à l’ensemble des Procureurs de la république d’agir avec efficacité.Les poursuites ne doivent pas être sélectives. Il faut impérativement mettre un terme aux desseins funestes de ces mercenaires de la légion virtuelle tapis derrière les claviers pour attiser le feu. Les snipers de la désinformation, les ingénieurs de la manipulation, les diffuseurs des vidéos et des audios de propagande.

La situation que traverse le Mali appelle plutôt à l’apaisement, à la responsabilité et au discernement. Prônons le dialogue ! Refusons la violence sous toutes ses formes ! Appelons à la retenue ! Retenue dans les actes ! Retenue dans les comportements ! Retenue dans la prise des décisions ! Attention, la catastrophe arrive vite

! Travaillons à tous les niveaux à maintenir l’équilibre social en dépit du contexte extrêmement difficile. Dialoguons !

Les hommes passent, mais le Mali est éternel !

Par Chiaka Doumbia